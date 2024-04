On this Day: Ben Sulayem schrijft Renault af tijdens F1-demo in Dubai

Mohammed Ben Sulayem is sinds december 2021 de FIA-president, maar daarvoor heeft de Emirati zijn sporen verdiend in de autosport. Tussen begin jaren 80 en 2012 is Ben Sulayem namelijk een succesvolle rally-coureur in de Arabische kampioenschappen en pakt record na record. Zo heeft de nu 62-jarige het recordaantal Arabische rally-titels op zijn naam staan met veertien stuks en houdt hij lange tijd het recordaantal overwinningen in handen. Aan het einde van zijn carrière staan er zestig zeges achter zijn naam.

Ben Sulayem is voor de Arabische racefan dan ook wel een bekende naam en het Formule 1-team van Renault wil volop gebruik maken van zijn populariteit. De rijder krijgt op 9 april 2009 de kans om tijdens de Renault F1 Roadshow in Dubai de R28 F1-auto aan de tand te voelen. Om het evenement wat meer cachet te geven, besluit Renault een dragrace te organiseren. Ben Sulayem in de F1-wagen, Renault-reserve Romain Grosjean in een Ford GT.

Normaal gesproken is dat natuurlijk een ongelijke strijd. De V8 achterin de Renault heeft veel meer paardenkrachten dan de Ford GT, maar dat mag de pret niet drukken. De Franse renstal maakt op de grid op het Dubai Autodrome - voor een klein aantal toeschouwers - alles in gereedheid om de dragrace uit te voeren. Ben Sulayem stapt vol vertrouwen de F1-auto in, Grosjean weet wat hem te wachten staat in de Ford.

De dragrace duurt slechts een aantal meter. Ben Sulayem trapt het gas in, komt helemaal zo slecht nog niet weg als ineens de achterkant van de Renault wegbreekt. Een enorme klap in de muur volgt. De R28 wordt volledig afgeschreven door de crash, de schadepost is rond de twee miljoen euro. "Het gebeurde allemaal zo snel. Ik zou graag uitleggen wat er gebeurde, maar het gebeurde in een fractie van een seconde", vertelt de coureur een dag later in een persconferentie. "Ik verloor tractie, spinde en toen was het over. Het gebeurde zo snel." Gelukkig voor hem kan hij na de klap wel zonder kleerscheuren uitstappen.