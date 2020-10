Renault bevestigt filmdag in Barcelona met Alonso in de auto

Renault deed de aankondiging met een korte Tweet: “Het is waar. Vandaag. In Barcelona. Achter het stuur van de R.S.20.” Het Franse fabrieksteam heeft voor vandaag een filmdag belegd op het Catalaanse circuit en daarvoor mag er 100 kilometer afgelegd worden met de bolide van het huidige F1-seizoen. Renault heeft Alonso daarvoor gekozen. De Spanjaard neemt voor het eerst plaats in een bolide van Renault sinds de GP van Abu Dhabi van 2009, de laatste race voordat hij naar Ferrari vertrok.

De laatste keer dat de tweevoudig wereldkampioen überhaupt in een F1-bolide zat, was tijdens een F1-test in Bahrein in april 2019. Toen reed hij twee dagen voor McLaren. Sindsdien heeft Alonso een hele reeks races in verschillende klassen gereden, met als laatste race de Indy 500 van afgelopen augustus. Daar reed hij voor Arrow McLaren SP. De afgelopen weken heeft Alonso tijd doorgebracht in de fabriek van Renault in Enstone, waar hij meetings had met engineers en plaatsnam in de simulator.

“Het wordt een geweldig gevoel, na twee jaar niet in een F1-auto te hebben gereden”, zei hij. “Ik kijk er echt naar uit. Ik denk dat het als een nieuw begin wordt, dat ik verrast raak door de snelheid van de auto, de remprestaties, de snelheid in de bochten.” Alonso vindt het ook bijzonder om te testen op Barcelona, twintig jaar na zijn eerste F1-test voor Benetton op hetzelfde circuit. “Ik voel me bevoorrecht, ik kijk ernaar uit en ben heb er heel veel zin in. Door COVID was het niet de normale voorbereiding en ik had niet veel dagen in de simulator, maar toch zijn we er klaar voor. Het is maar 100 kilometer en een filmdag, dus we gaan proberen deze ronden te maximaliseren en wat beelden te krijgen. Ik weet dat ik ga leren en veel ga ontdekken tijdens deze ronden. Ik ga een heel open aanpak hanteren en proberen zoveel mogelijk te leren in iedere kilometer.”

Alonso wordt komend seizoen de teamgenoot van Esteban Ocon bij Renault, dat tegen die tijd door het leven gaat als Alpine. Dat hij toegewijd is aan het project, blijkt volgens teambaas Cyril Abiteboul wel uit het feit dat hij tijdens de GP van de Eifel regelmatig contact had met de Spanjaard. “We kregen voor, tijdens en na de race een bericht”, zei Abiteboul, die vermoedt dat de progressie van het team daarin een rol speelt. “Hoe verder we in het seizoen geraken en gezien de progressie van het team en de auto, hoe meer interesse hij krijgt in 2021. Ik zie Fernando als een grote haai. Zodra hij bloed ruikt, wil hij aanvallen. Dat is wat ik zie - een heel hongerige haai.”

Met medewerking van Adam Cooper