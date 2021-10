Horner was bloednerveus: "Band Verstappen tot op canvas versleten"

De Amerikaanse Grand Prix kan de boeken in als een strategisch titanengevecht tussen Red Bull Racing en Mercedes. Verstappen moest er bijzonder hard voor knokken, maar wist voor afgeladen tribunes aan het langste eind te trekken. Het levert hem lof op van teambaas Horner. Als er tijdens het gesprek met de schrijvende pers wordt gevraagd of dit één van de beste optredens van Verstappen in F1 is, luidt het antwoord namelijk: "Deze komt zeker hoog op de lijst. Max heeft de bandenslijtage, zeker die van de achterbanden, geweldig gemanaged."

Vooral omdat Verstappen in de slotfase moest overleven op banden die acht ronden ouder waren dan die van Lewis Hamilton. Het was bleek een gevolg van keuzes in het begin van de race waren gemaakt, waarna er geen weg meer terug was. "We waren sneller op de mediums in de eerste stint. Max zag Lewis behoorlijk glijden, maar we liepen zelf ook het gevaar om onze banden te oververhitten achter de rug van Lewis. Daardoor besloten we de gok te nemen en om voor vrije lucht te kiezen. De keerzijde was natuurlijk dat het ons in de slotfase onder extra druk zou zetten", reageert Horner op een vraag van Motorsport.com. "In de eerste stint konden we Mercedes nog wel tot een vroege pitstop dwingen met Checo, maar in die tweede stint konden ze langer doorgaan. Dat leverde Lewis het bandenvoordeel van acht rondjes op."

Het maakte de slotfase zenuwslopend, zelfs zozeer dat Horner niet geloofde in een goede afloop. "Ik dacht echt dat hij het niet zo redden. De banden van Lewis waren beduidend nieuwer en de eerste set harde banden die we van de auto van Max haalden, was zo'n beetje tot op het canvas versleten. Daardoor dacht ik 'nou, hij zal aan het eind van deze stint ook niets meer over hebben'. Maar Max heeft dat op een waanzinnige manier gecontroleerd." Het geeft Horner veel voldoening, ook al omdat het tactische duel gaandeweg een prestigestrijd werd. "Om een race in de laatste drie tot vier ronden te verliezen, doet echt pijn. Dat is ons in Montreal een keer overkomen ten opzichte van jou", wijst hij bij Sky Sports naar analist Jenson Button. "Hier was zo'n afloop ook extreem pijnlijk geweest, maar Max heeft heel slim gereden en wist dat gelukkig te voorkomen", is Horner zichtbaar opgelucht.