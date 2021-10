Schumacher wist van naderende Verstappen: “Kan me niet laten verdwijnen”

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten zondag in de slotfase van de Grand Prix van Amerika een spannend duel uit om de overwinning. De Nederlandse Red Bull-coureur reed voorop, maar in de laatste ronden voor de finish werd de Mercedes van Hamilton steeds groter in zijn spiegels. Toch hield Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen op meer dan een seconde achterstand, waardoor de Brit niet kon profiteren van de twee DRS-zones op het Circuit of the Americas.

De strijd om de zege werd extra spannend toen Verstappen en Hamilton in de voorlaatste ronde nog de Haas van achterligger Mick Schumacher op hun pad vonden. In de laatste sector reed de Duitser aardig in de weg van Verstappen, wat leidde tot een boze reactie van de Nederlander over de boordradio. Red Bull-teambaas Christian Horner liet zelfs weten dat de Duitser hem “bijna een hartaanval bezorgde”, maar de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was zich zelf van geen kwaad bewust.

Op de vraag of hij wist dat Verstappen en Hamilton hem in rap tempo naderden en dat beide coureurs aan het strijden waren om de overwinning antwoordde Schumacher: “Ja, ik was ervan op de hoogte. Ik wist dat Max achter me reed en dat Lewis er vlak achter zat”, sprak de Haas-rijder onder meer tegen Motorsport.com. Hoewel hij misschien even in de weg reed van Verstappen, leverde het de Nederlander bij het opkomen van start/finish wel DRS op omdat de WK-leider bij het detectiepunt minder dan een seconde achter de Haas reed. Daardoor kon de Red Bull-coureur het geslonken gat naar Hamilton meteen weer vergroten: “Hij kreeg mijn DRS, waarmee de hele situatie wel gelijk is getrokken”, vond Schumacher.

Focus op eigen race

Hoewel hij ongetwijfeld heel wat Red Bull-fans een verhoogde hartslag heeft bezorgd, was Schumacher zelf van mening dat hij in de voorlaatste ronde niets verkeerd had gedaan: “Ik was op de hoogte, maar vooral in die laatste sector kan ik mezelf niet laten verdwijnen. Mijn auto rijdt ook gewoon op de baan en ik rijd mijn eigen race. Ik deed mijn best om ze niet in de weg te rijden, maar ik moet me ook gewoon focussen op mijn eigen race en het op de baan houden van de auto.”

Uiteindelijk eindigde Schumacher de race op een zestiende plek en was hij ruim voor teamgenoot Nikita Mazepin de voorlaatste coureur aan de finish, maar de Duitser had wel een leuke middag gehad: “Ik heb er echt van genoten! Elke baan zou zo moeten zijn”, vertelde Schumacher over de vele hobbels en het onregelmatige asfalt op het Circuit of the Americas. “Deze baan heeft karakter, dat is wat we nodig hebben en dat is wat we willen.”