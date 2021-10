Hamilton accepteert verlies: “Red Bull was gewoon beter dit weekend”

Van de acht Formule 1-races die in het verleden al verreden waren op het Circuit of the Americas, werden er vijf gewonnen door Lewis Hamilton. Daarnaast werden er van de laatste zes edities van de Grand Prix van Amerika vijf gewonnen door het team van Mercedes. Voorafgaand aan het weekend in Austin werd Hamilton dan ook gezien als de grote favoriet voor de overwinning. Die favorietenrol leek vrijdagochtend in de eerste vrije training bevestigd te worden toen Mercedes bijna een seconde voorsprong had op de rest van het veld, maar daarna wist het team van Red Bull terug te slaan. Sergio Perez was de snellere in de resterende twee vrije trainingen, waarna Max Verstappen aan de haal ging met de pole en de overwinning.

Hoewel Hamilton zondag vanaf de tweede startplaats het beste van zijn plek kwam en het eerste deel van de race aan de leiding reed, was de Brit niet opgewassen tegen de snelheid van de Limburger. In de slotfase werd het nog bijzonder spannend, maar Verstappen hield de touwtjes stevig in handen en gaf daardoor Hamilton het nakijken. De Brit klokte nog wel de snelste raceronde, maar met een tweede plek zag hij Verstappen in de strijd om de wereldtitel uitlopen naar een voorsprong van twaalf punten.

“Mijn felicitaties aan Max, hij heeft het geweldig gedaan vandaag”, toonde Hamilton zich direct na afloop een sportieve verliezer. “Het was zo’n zware race. Ik had een goede start en ik gaf echt alles, maar uiteindelijk waren zij [Red Bull] gewoon beter dit weekend.”

Hamilton accepteerde dan ook zijn verlies en nam genoegen met de tweede plaats: “We konden niet echt voor meer vragen. Een groot, groot woord van dank aan mijn team voor de geweldige pitstops en het harde werk gedurende het hele weekend.”

'Dacht even dat ik zou kunnen winnen'

Hoewel Verstappen zondag over de snellere auto beschikte, leek Hamilton op pad te zijn gestuurd met de betere strategie. Na een latere pitstop kon de Brit in de slotfase op iets versere banden nog een flink gat dichtrijden naar de WK-leider, maar tot een echte aanval voor de zege kwam het niet: "Ik zat in de vuile lucht en de banden raakten gewoon oververhit", legde Hamilton uit voor de camera van Sky Sports F1. "Maar die sprint naar bocht 1 was echt geweldig. Ik dacht even dat ik de race misschien wel zou kunnen winnen, maar we moeten wachten tot de volgende."

'Amerika heeft Formule 1 omarmd'

Hamilton richtte zich na de race inmiddels traditiegetrouw ook tot de fans: “Wat een geweldig publiek hebben we hier gehad. Het was een eer om voor jullie te mogen racen.”

De Formule 1 maakte zondag bekend dat gedurende het weekend alles bij elkaar ruim 400.000 fans het Circuit of the Americas hebben bezocht. Met de bomvolle tribunes werd daarmee nogmaals aangetoond dat de Formule 1 in de lift zit in Amerika, ziet ook Hamilton: “Het lijkt er absoluut op dat Amerika ons omarmd heeft. Wat een plek is dit ook, zoals ik al zei: het is een eer om hier te mogen zijn. Ik hoop dat we hier meer races krijgen en dat de sport blijft groeien. Je ziet namelijk hoe geweldig de fans zijn hier, dus ik hoop dat we hier vaker komen.”

Hamilton krijgt volgend jaar al zijn zin, omdat er dan met de toevoeging van de Grand Prix van Miami twee races worden verreden in Amerika. Achter de schermen wordt er echter ook al gewerkt aan de mogelijke toevoeging van een derde Grand Prix op Amerikaans grondgebied aan de Formule 1-kalender.