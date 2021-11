Horner: “Mercedes maakte het verschil in één bocht”

Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton domineerde de Grand Prix van Qatar en verkleinde zijn achterstand op Red Bull-rivaal Max Verstappen in de WK-stand tot acht punten. De Nederlander hield de schade beperkt na een gridstraf van vijf plaatsen door als tweede te eindigen en het punt voor de snelste raceronde op te eisen. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner werd het verschil door Mercedes gemaakt in bocht 6, iets waar het team in de aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië uitgebreid naar zal kijken.

“Er is één bocht die het gehele weekend het verschil maakte en dat is bocht 6”, zei de Brit over de langzaamste bocht van het Losail International Circuit. “Van vrijdag tot zondag verloren we elke ronde twee tienden in die bocht. We moeten de oorzaken achterhalen en dat moet verbeterd worden.”

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin erkent dat het verschil in de bochten gemaakt werd: “Op een aantal recente circuits hebben we Red Bull geëvenaard in de bochten en op de rechte stukken een voordeel behaald. In Qatar was het precies omgekeerd. We waren even snel op het rechte stuk en wonnen tijd in de bochten. Waar dat vandaan komt? Nou, feitelijk vanwege twee dingen. Een daarvan is de downforce die je kunt genereren. Ons pakket werkte erg goed waardoor we veel bochtensnelheid konden produceren. Maar het gaat ook om de balans van de wagen. Dat doen we met mechanische afstellingen, vering en rollbars, en ook met de voorvleugel. Onze rijders waren zeer blij met de balans die ze hadden. Met die stabiliteit konden ze de bochten aanvallen, snelheid meenemen en dat zag je terug in de fantastische ronde die Lewis de pole opleverde.”

Mercedes of Red Bull in het voordeel in Abu Dhabi?

Met de lange rechte stukken en vele volgas-secties lijkt het nieuwe stratencircuit in Jeddah goed te passen bij Mercedes, mede omdat Hamilton zijn versere motor uit Brazilië weer gemonteerd krijgt. Horner erkent dat de baan “in het voordeel van Mercedes zou moeten zijn”, maar verwacht een spectaculaire seizoensfinale in Abu Dhabi als het zover komt. “Abu Dhabi met de doorgevoerde veranderingen, wie weet? Het zit ongelofelijk dicht bij elkaar. We beginnen aan deze laatste races met acht punten voorsprong bij de rijders, en we hebben de achterstand bij de constructeurs verkleind tot vijf punten. Alles ligt nog open en dat is fantastisch, want dit is de climax van dit wereldkampioenschap.”

De aanpassingen aan het F1-circuit in Abu Dhabi