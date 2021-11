Masi: Coureurs weten precies wat er wel en niet mag in duels

Tijdens de rijdersbriefing op de vrijdag van de Grand Prix van Qatar werd uitgebreid gesproken over het duelleren in de races. Veel coureurs wilden duidelijkheid na het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Brazilië, waar beide mannen buiten de baan gingen maar geen straf werd uitgedeeld. Na de briefing was er bij menig coureur nog altijd onduidelijkheid wat er nu wel en niet is toegestaan. Volgens racedirecteur Michael Masi zouden alle rijders moeten weten hoe de regels zijn.

“Het is volgens mij heel duidelijk gemaakt wat er verwacht wordt”, legt Masi uit. “Sommigen zijn het ermee eens, anderen niet. Dat is altijd het geval. We hebben hen wat algemene richtlijnen meegegeven, maar we hebben ook heel duidelijk laten weten dat elk geval op zichzelf zal worden beoordeeld.”

De Australiër ontkent dat de regels de afgelopen periode wat minder streng zijn nageleefd: “We kijken gewoon naar elk incident. Er zit een panel van onafhankelijke stewards. In tegenstelling tot wat velen denken, ben ik niet degene die daar zit als rechter en jury. We bekijken het, we hebben stewards die elk incident beoordelen. En zij bepalen of het nodig is om een onderzoek te starten. Als dat het geval is, dan wordt er naar gekeken en beoordelen zij of er een straf nodig is.”

Wel straf voor Verstappen in Brazilië bij grindbak

Op de vraag of de actie van Verstappen op Interlagos anders behandeld was als er een grindbak in plaats van een uitloopstrook had gelegen, erkent Masi: “Zeer waarschijnlijk, ja. Maar je moet naar de gehele situatie en het scenario, weersomstandigheden, uitloopzones et cetera kijken.” Op de vraag waarom Verstappen uiteindelijk niet bestraft werd, zei hij: “Ik weet het niet. Ik kan je niet de exacte beweegredenen geven. Ik was er niet bij toen de beslissing genomen werd.”