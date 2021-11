Aston Martin haalt aero-kopstuk weg bij Mercedes F1 Team

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll timmert flink aan de weg in de hoop de komende jaren door te stoten naar de top van de Formule 1. Het team ontwikkelt een gloednieuwe faciliteit met een eigen windtunnel en heeft al flink wat personeelsleden weggehaald bij de concurrentie. De nieuwste aanwinst is Eric Blandin, hoofd aerodynamica bij Mercedes F1. De verwachting is dat hij pas in oktober volgend jaar daadwerkelijk aan de slag kan bij Aston Martin, vanwege zijn verplichte ‘gardening leave’. Zijn komst is verrassend aangezien hij de eerste sleutelfiguur is die overkomt van Mercedes, dat de motoren en versnellingsbakken levert aan Aston Martin.

Een woordvoerder van het team uit Silverstone bevestigde aan Motorsport.com dat Blandin volgend jaar voor Aston Martin aan de slag gaat: “De exacte startdatum is nog niet bekend. De transitie van Mercedes AMG F1 Team naar ons team zal vriendschappelijk verlopen.” Het team heeft nog niet bevestigd welke rol Blandin gaat vertolken.

De Fransman begon zijn loopbaan in 1998 bij het Italiaanse windtunnelbedrijf Fondmetal Technologies, alvorens als aerodynamicus in 2002 aan de slag te gaan bij Jaguar Racing. Hij bleef in Milton Keynes toen de formatie werd overgenomen door Red Bull Racing, en groeide daar uit tot teamleider aerodynamica. In die periode werkte hij samen met Dan Fallows, die Red Bull gaat verlaten en bij Aston Martin aan de slag gaat als technisch directeur.

Vanaf januari 2010 was Blandin aero-teamleider bij Ferrari om vervolgens in mei 2011 over te stappen naar Mercedes. Sinds 2017 was hij daar actief in de rol van hoofd aerodynamica.

Eric Blandin op het podium na de winst van Valtteri Bottas in de GP van Japan 2019 Foto: Andy Hone / Motorsport Images