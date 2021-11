Abu Dhabi onthult eerste beelden van verbouwd Yas Marina Circuit

De Grand Prix van Abu Dhabi staat sinds 2009 op de Formule 1-kalender en inmiddels is de race al jaren vaste prik als afsluiting van het seizoen. Toch leverde het Yas Marina Circuit slechts zelden spectaculaire races op. Nadat er vorig jaar opnieuw geklaagd werd over het gebrek aan actie en er opnieuw gewezen werd naar de lay-out van het circuit, is de omloop dit jaar flink op de schop gegaan. Drie delen van het complex zijn in de afgelopen maanden onder handen genomen, met als gevolg dat het circuit nu met 5,28 kilometer iets korter is dan voorheen.

De werkzaamheden aan het Yas Marina Circuit zijn inmiddels – een maand voor de GP van Abu Dhabi – afgerond. De grootste verandering aan het circuit is de sectie direct na het tweede achterste rechte stuk. De reeks met vier haakse bochten is namelijk vervangen door één bocht met banking, die volgens simulatieberekeningen met ongeveer 240 kilometer per uur genomen kan worden. De hairpin voor het eerste achterste rechte stuk is ook aangepast: de chicane die eraan vooraf ging is verwijderd, terwijl de bocht zelf verbreed is tot 20 meter. Een minder opvallende verandering is doorgevoerd aan de sectie bij het hotel. De bochten zijn daar iets opener gemaakt, wat ervoor moet zorgen dat de auto’s elkaar beter kunnen volgen.

De veranderingen aan het Yas Marina Circuit zijn “een ongelofelijk moment”, stelt Saif Al Noaimi, plaatsvervangend CEO van Abu Dhabi GP-organisator Abu Dhabi Motorsports Management. “Dit zijn de eerste upgrades van het circuits sinds de aanleg van het circuit in 2009. Sindsdien zijn de F1-auto’s, evenals andere auto’s in onze vloot, qua ontwerp en prestaties veranderd. Daarom hebben wij ons toegelegd op het mee veranderen, zodat wij bij alle evenementen een ultieme race-ervaring kunnen bieden”, zei Al Noaimi. “De veranderingen zullen het competitieve karakter van alle race-evenementen versterken, maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe de actie zich ontvouwt op de nieuwe lay-out van het circuit tijdens de F1-seizoensfinale van volgende maand.”

De Grand Prix van Abu Dhabi is in 2021 opnieuw de afsluiting van het seizoen. Ditmaal is de Formule 1 tussen 10 en 12 december te gast op het Yas Marina Circuit.

Foto's: De veranderde delen van het Yas Marina Circuit

