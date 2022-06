Horner: Verstappen krijgt rol bij ontwikkeling Red Bull-hypercar

Dinsdag kondigde Red Bull de komst van de RB17 aan, een exclusieve hypercar waar in totaal maar vijftig van worden geproduceerd. De auto, een creatie van topontwerper Adrian Newey, moet F1-waardige prestaties leveren en wordt om die reden voorzien van een hybride V8-motor die meer dan 1.100 pk zal produceren. De wagen krijgt twee zitplaatsen en is bedoeld voor gebruik op het circuit. Mogelijk dat de eerste exemplaren al in 2024 worden uitgeleverd, ondanks dat er in het perscommuniqué van 2025 werd gesproken.

Tijdens een persbijeenkomst in Milton Keynes maakte Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk dat F1-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez betrokken zullen worden in de ontwikkeling van de RB17. “Max heeft eerder enkele malen met de Valkyrie getest en volgens mij heeft hij dat voertuig ook in bezit”, zegt Horner. “Of zij [Max en Sergio] deze auto gaan kopen, is volledig aan hen, maar we zijn vast en zeker van plan om alle vaardigheden die we in huis hebben, te gebruiken bij het testen en ontwikkelen van deze auto.”

Red Bull werkte eerder met voormalig titelsponsor Aston Martin aan de Valkyrie. Volgens Newey, die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van die auto, zal de RB17 over “significant meer performance” beschikken. “De Valkyrie was bedacht als straatauto en dan heb je natuurlijk met allerlei beperkingen te maken, beperkingen die er niet zijn als je puur voor performance gaat. Het voornaamste is dat we het gewicht zo laag mogelijk moeten proberen te houden. Het vermogen is tegenwoordig nog het makkelijkste deel, doordat de motortechnologie zo vergevorderd is. Verder gaat het er vooral om dat de aerodynamica goed presteert en daarvoor zullen we gebruik maken van een aantal trucjes uit het verleden.”

“We willen dat deze auto prestaties levert van Formule 1-niveau”, vervolgt Newey, die de leiding heeft over het RB17-project. “Maar tegelijkertijd moet de wagen relatief eenvoudig te besturen zijn. Je moet er op elke snelheid comfortabel mee kunnen rijden, ook wanneer je naar de limiet gaat en qua performance in F1-sferen belandt.” Newey zegt dat hij als ontwerper zo goed als vrij spel heeft gehad bij het bedenken van de RB17. “Je hebt natuurlijk te maken met de natuurwetten”, merkt hij op. “We willen er twee mensen in kwijt, waarbij je rekening moet houden met het feit dat deze personen ook vrij lang kunnen zijn. Verder willen we gebruik maken van bestaande banden en moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de auto veilig is. Zo heb je al een paar beperkende factoren te pakken. Maar voor de rest waren er praktisch geen regels voor deze auto.”

Wie een RB17 in bezit wil krijgen, moet diep in de buidel tasten. Aan de auto hangt een prijskaartje van 5 miljoen pond, exclusief BTW. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik me een beetje opgelaten voel als het bedrag van 5 miljoen pond ter sprake komt”, erkent Newey. “Maar zoals Christian weet, geef ik altijd het volledige budget uit wat ik krijg toegewezen. En zelfs nog een beetje meer!” Op serieuze toon: “Als je een auto van F1-niveau gaat maken, dan heb je nou eenmaal te maken met materialen die angstaanjagend duur zijn. Tel daar de kosten voor de ontwikkeling en het testen bij op, en je zit helaas al snel aan een behoorlijk bedrag.”

Adrian Newey en Christian Horner bij de aankondiging van de RB17. Foto: Red Bull Content Pool