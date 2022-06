Er is momenteel het nodige te doen om het budgetplafond in de Formule 1. Diverse teams hebben de verwachting uitgesproken dat zij niet onder de vastgestelde limiet van 140 miljoen dollar kunnen blijven door de fors gestegen inflatie en hogere prijzen voor onder meer stroom, gas en transport. Daardoor zijn teams terughoudend geworden met het ontwikkelen en introduceren van nieuwe onderdelen. Zo ook McLaren, dat al heeft aangegeven waarschijnlijk niet onder de 140 miljoen dollar te blijven en daarom iedere cent afweegt totdat F1 een besluit heeft genomen over hoe het probleem aangepakt gaat worden. Voorlopig is het werk aan grote nieuwe ontwikkelingen voor de MCL36 echter stilgelegd.

"Hopelijk zijn wij niet het enige team dat aan de handrem moest trekken wat betreft toekomstige ontwikkelingen vanwege de beperkingen die we vooral hebben door het budgetplafond. Maar er zijn tegenwoordig ook beperkingen doordat er minder windtunneltijd is, waardoor je daar heel voorzichtig mee moet omgaan qua gebruik", legt Seidl uit. Toch ziet hij nog voldoende ruimte voor verbetering met de auto zoals die nu is. "Het belangrijkste punt op dit moment is dat we nog steeds proberen meer snelheid uit ons huidige pakket te halen. Daarna moeten we bekijken welke kleine veranderingen er gedurende het seizoen aangebracht worden op de auto."

MCL36 over algemeen beter dan voorgangers

Aan de vooravond van de laatste vier races voor de F1-zomerstop staat McLaren op de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Daarmee heeft de renstal uit Woking zich knap hersteld na de moeizame start in Bahrein, waar men de prijs betaalde voor de problemen met de remmen tijdens de wintertest. Toch lijkt die vierde plek dit jaar ook het maximaal haalbare, want Red Bull, Ferrari en Mercedes zijn tot op heden een maatje te groot geweest. Wel is Seidl blij om te zien dat de MCL36 over de gehele linie iets beter presteert dan de bolides van de afgelopen jaren, nadat enkele zwakke plekken zijn aangepakt.

"Ik denk dat we een goede stap hebben gezet met enkele van de zwakke punten van vorig jaar, bijvoorbeeld in de langzame gedeelten. De auto past denk ik zeker iets beter bij alle soorten circuits", zegt Seidl. "Tegelijkertijd zie je op ieder circuit nog steeds grote vormveranderingen tussen de verschillende auto's, waarschijnlijk doordat de auto's nog zo nieuw zijn. Het ene weekend ben je het derde of vierde snelste team, de week daarna kwalificeer je je als zevende snelste team. Als je naar ons kijkt, denk ik dat het seizoen tot nu toe absoluut op en neer gaat. Om bekende redenen hadden we een moeilijke start, gevolgd door sterke weekenden in Melbourne en Imola. Daarna volgden uitdagendere weekenden, voordat we sterk presteerden in Monaco. We moeten ons nog verbeteren om consistenter aan de top van het middenveld te staan."