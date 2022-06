Red Bull Racing verrast met aankondiging van RB17

In navolging van de samenwerking met Aston Martin voor de ontwikkeling van de Valkyrie heeft Red Bull nu de komst van de RB17 aangekondigd. Dit is de eerste productieauto ooit van de organisatie. In totaal worden er vijftig auto’s geproduceerd, te beginnen in 2025. De wagen krijgt de naam RB17, passend in de reeks van de Formule 1-bolides. De RB17 is nooit geproduceerd: na de RB16B uit 2021 ging men voor dit jaar over op de RB18.

De RB17 wordt volledig in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. De hypercar wordt voorzien van een V8-hybride motor met een vermogen van iets meer dan 1.100 pk en krijgt twee zitplaatsen. De bolide is geoptimaliseerd voor het gebruik op het circuit. Christian Horner, CEO van Red Bull Racing en Red Bull Advanced Technologies: “De RB17 is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van RBAT. We zijn nu in staat om op de Red Bull Technology Campus een productiemodel volledig te creëren en te produceren. Bovendien is dit de eerste keer dat een auto met het Red Bull-logo beschikbaar is voor verzamelaars.”

F1-ontwerper Adrian Newey speelde een grote rol in het ontwerp en de ontwikkeling van de RB17. Hij zegt: “De RB17 distilleert alles wat we weten over het creëren van titelwinnende Formule 1-auto’s. Dit hebben we samengevoegd in deze tweezitter. Gedreven door onze passie voor performance op alle vlakken, legt de RB17 de lat voor ontwerp en technische grenzen veel hoger dan wat voorheen beschikbaar was voor liefhebbers en verzamelaars.”

De wagen beschikt net als de F1-variant over grondeffect en is verkrijgbaar vanaf 5 miljoen pond. De kopers krijgen dan niet alleen de auto, maar ook toegang tot simulators, een ontwikkelingsprogramma voor de auto en circuittrainingen.