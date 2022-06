Red Bull Racing opende het huidige F1-seizoen met een dubbele uitvalbeurt, sloeg daarna terug met een overwinning in Jeddah en incasseerde in Australië weer een uitvalbeurt. In Barcelona won Max Verstappen dan wel de race, dit ging beslist niet zonder slag of stoot. Verstappen deed meermaals zijn beklag over een niet-werkend DRS-systeem. Inmiddels lijkt de RB18 probleemloos rond te rijden en gaat de Nederlander fier aan de leiding in de WK-stand. Mika Hakkinen prijst de kalme houding van Verstappen gedurende de turbulente openingsfase van het seizoen.

"In het begin van dit seizoen leek Ferrari lichtelijk de overhand te hebben op Red Bull. Red Bull kon niet het maximale eruit halen doordat ze tegen technische problemen aanliepen", aldus Hakkinen in zijn column voor wedkantoor Unibet. "Verstappen kreeg het voor elkaar om het hoofd koel te houden, ondanks dat een aantal van zijn radioberichten vrij fel was. Hij koos z'n woorden nou niet echt zorgvuldig. Hij flapte er gewoon uit dat zijn team de boel maar moest fixen. Maar Max hield zich verder kalm. Hij vertrouwt op de auto en op zijn team. En die presteren nu dus constanter. Hij verricht echt goed werk en is super getalenteerd."

Ferrari heeft met de F1-75 een auto gebouwd die voor de wereldtitel kan gaan, maar juist zij zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. Charles Leclerc viel met motorische pech vanaf leidende positie uit in Barcelona en datzelfde overkwam hem ook in Baku. Op het stratencircuit van Monte Carlo was het zijn team die het tactisch verstierde en zo een mogelijke zege weggooide. "Ferarri beschikt momenteel over een auto die in staat is elke race te winnen. Hij werkt niet goed in slechts één race, maar echt op elke baan. Maar momenteel stapelen de fouten zich op. Ze liggen ook onder een vergrootglas. Zelfs een kleine fout zorgt al voor een catastrofaal resultaat. Als zij een seconde langer doen over een bandenwissel dan een ander team, dan krijgen ze veel kritiek. Wat dat betreft is het ook geen eenvoudige situatie", stelt Hakkinen.

Hakkinen denkt dat de fouten met name komen doordat de meeste Ferrari-monteurs nog niet in een situatie hebben gezeten waarin ze voor de titel konden meevechten. "Hoeveel monteurs werken er op dit moment bij Ferrari? En hoeveel daarvan hebben een kampioenschap gewonnen? Dat zijn er niet veel. De druk op deze jonge gasten is enorm. Ze weten dat ze dit seizoen een kans hebben op de titel", gaat de wereldkampioen van 1998 en 1999 verder. "Het is even geleden dat Ferrari voor een kampioenschap vocht. Er is een nieuwe generatie in het team. Er zijn nieuwe werknemers en monteurs. Hun stressniveau wordt echt op de proef gesteld. Het is aan het management om de monteurs rustig te houden en ze als robots te laten presteren."