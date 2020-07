Horner meent dat Formule 1 voor fundamentele beslissing staat

Een van de grote verhalen van het huidige Formule 1-seizoen is Racing Point, dat met een kopie van de Mercedes van vorig jaar een grote stap voorwaarts heeft gezet. Sommigen vermoeden dat de renstal uit Silverstone hulp van het Duitse fabrieksteam heeft gekregen bij de totstandkoming van de RP20. Racing Point is immers trouwe klant bij Mercedes: sinds 2009, toen het team nog Force India heette, rijdt men daar al met motoren van het merk met de ster.

Renault heeft intussen tot tweemaal toe protest aangetekend tegen Racing Point, na afloop van de tweede race in Oostenrijk en na de Grand Prix van Hongarije. De Franse equipe maakt specifiek bezwaar tegen de brake ducts van Racing Point, die als twee druppels water lijken op die waarmee Mercedes in 2019 voor het zesde jaar op rij wereldkampioen werd. De brake ducts zijn sinds dit jaar zogenaamde 'listed parts': onderdelen die nadrukkelijk door het team zelf moeten worden ontworpen.

Hieraan gekoppeld is ook een discussie opgelaaid over 'gratis upgrades' die klantenteams kunnen uitvoeren voor het Formule 1-seizoen 2021, wanneer de wagens gelijk blijven. In principe zal een team tokens moeten inzetten wanneer zij nieuwe onderdelen op de auto wil introduceren, maar de regels laten de mogelijkheid aan klantenteams om naar een 2020-versie van bijvoorbeeld de versnellingsbak te switchen zonder dat zij hiervoor een token hoeven op te offeren. Dit heeft bij sommige teams kwaad bloed gezet.

Hoewel Red Bull niet gelukkig kan zijn met de 'roze Mercedes', profiteert zij wel van dat laatste punt: AlphaTauri kan volgend jaar eveneens de 2020-versnellingsbak van Red Bull gebruiken zonder hiervoor een token in te leveren. Op de vraag van Motorsport.com hoe Red Bull in deze kwestie staat, laat teambaas Christian Horner weten: "Het heeft allemaal met elkaar te maken en het zal moeten worden opgehelderd. Op dit moment wordt er nogal wat nagemaakt, zoals we bij Racing Point en Mercedes zien. De vraag is nu: is dit de weg die we willen bewandelen? Of is het dat niet? Ik denk dat dat een fundamentele kwestie is, want als dat het wel is, dan krijg je teams die steeds meer op elkaar gaan lijken. Als dat het niet is, dan heb je dat teams volledig onafhankelijk van elkaar moeten gaan opereren. Dat is min of meer de grote beslissing waar het kampioenschap en de FIA momenteel voor staan."

Met medewerking van Adam Cooper