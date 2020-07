Ocon: 'Geloof dat ik Prost kan opvolgen als Franse wereldkampioen'

Na een seizoen afwezigheid is Ocon dit jaar terug op het hoogste niveau. Het jaar langs de zijlijn heeft de Renault-piloot als buitengewoon lastig ervaren. "Het was niet makkelijk om te zien dat mijn collega's wel allemaal in geweldige auto's reden en goede resultaten boekten. Dat knaagde mentaal toch wel een beetje. Des te meer omdat je nooit zeker weet of je überhaupt nog kunt terugkeren. In de Formule 1 is namelijk niks zeker", spreekt Ocon tegenover Crash.net.

Ocon rijdt minimaal twee jaren in het geel van Renault, maar richt zich voor succes met het Franse team nu alvast op de iets langere termijn. Hij kijkt vooral uit naar de omwenteling die door corona is uitgesteld tot 2022: de nieuwe reglementen dus. "Of we dan voor overwinningen kunnen vechten? Dat is wel één van onze doelen, ja. Die verandering in de reglementen zal verstrekkend zijn en daardoor ziet iedereen dat als een mooie kans om een goede auto te bouwen en vooraan mee te doen. Ik hoop natuurlijk dat Renault het voor elkaar krijgt."

Als het materiaal op orde is, weet Ocon namelijk dat hij voor de hoofdprijzen kan vechten. Prost staat tot dusver als enige Franse wereldkampioen in de annalen en Ocon is vastberaden om daar op termijn verandering in te brengen. "Ja, en ik geloof dat ik het ook kan. Zeker weten", reageert hij zelfverzekerd. "Het mooie is dat ik Alain vaak aan de telefoon heb en dat hij mij allerlei tips geeft. Hij heeft de sleutel tot succes, dus zijn woorden zijn erg belangrijk voor mij. Ik wil zijn pad graag volgen en zie zijn steun als een boost voor mijn eigen carrière. Als ik de helft van de successen uit zijn carrière kan vieren, dan zou het al prachtig zijn." Gezien de indrukwekkende erelijst van 'Le Professeur' - met vier wereldtitels en 51 zeges - is het niet verrassend dat Ocon daar op voorhand voor zou tekenen.

VIDEO: Waarom Renault voor Alonso heeft gekozen als teamgenoot van Ocon