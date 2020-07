Norris blij voor vriend Russell: "Kan eindelijk zijn klasse tonen"

Russell en Norris kruisten de degens in 2018 veelvuldig in het Formule 2-kampioenschap. Beide heren gaven qua snelheid weinig op elkaar toe, maar Russell toonde zich stabieler en veroverde zodoende de titel. In de Formule 1 kon hij die stijgende lijn maar mondjesmaat voortzetten, vooral gehinderd door het inferieure materiaal van Williams. "Ik voelde vorig jaar behoorlijk met hem mee", reageert Norris desgevraagd door Motorsport.com. "Ik kan goed met hem overweg en weet dat hij een erg goede coureur is. Het was dus best wel vervelend om te zien waar hij vorig jaar stond, vooral doordat Williams zo worstelde."

Waar de jonge McLaren-rijder zijn eerste podium al heeft gevierd, wacht Russell nog steeds op het eerste puntje in de koningsklasse. Toch denkt Norris dat er betere tijden aan komen voor zijn gewaardeerde collega, die ook in 2021 nog voor Williams rijdt. "Ik vind het in ieder geval mooi om te zien dat hij nu met meerdere mensen kan vechten. Tijdens de wintertests zagen we al dat Williams een goede stap heeft gezet en dat blijkt nu te kloppen, ze zijn vanaf het begin van dit seizoen competitiever dan voorheen. In Hongarije waren ze bijvoorbeeld niet veel langzamer dan dat wij waren. In al onze berekeningen kwam Russell als een geduchte concurrent uit de bus, als iemand die ons uit Q2 of zelfs Q3 zou kunnen stoten. Hij heeft het uiteindelijk ook goed gedaan op zaterdag", duidt Norris op de twaalfde startplaats van Russell.

Dat Russell met speels gemak teamgenoot Nicholas Latifi achter zich laat, vindt Norris overigens een minder goede graadmeter. Het onderlinge verschil zegt volgens de nummer vier uit de WK-tussenstand nog maar weinig. "Hij rijdt tegen een coureur die nog maar net drie F1-races achter de rug heeft. Dat is niet met elkaar te vergelijken, op basis daarvan valt niet te zeggen hoe goed of slecht Russell het binnen het team doet. Het is bijvoorbeeld heel anders dan strijden tegen een coureur die al vier of vijf jaar ervaring heeft", zoals Norris dat met Carlos Sainz wel heeft. "Vergelijken met zijn teamgenoot is dus lastig, maar het is in ieder geval wel goed om te zien dat Williams weer meedoet en weer serieus voor posities kan vechten."

Met medewerking van Adam Cooper