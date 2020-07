Williams volgend jaar verder met Russell en Latifi

De 22-jarige Russell is aan zijn tweede seizoen in de Formule bezig. Ook vorig jaar reed hij bij het team uit Grove, maar hij kon in zijn debuutjaar mede dankzij de ondermaatse FW42 geen potten breken. In de afgelopen maanden werd Russell als Mercedes-protegé nadrukkelijk gekoppeld aan het zitje naast Lewis Hamilton. Bij de zilverpijlen heeft men echter de wens uitgesproken om volgend jaar verder te gaan met Valtteri Bottas.

En dus blijft Russell gewoon zijn driejarige contract (dat in 2019 inging) bij Williams uitdienen. “Ik ben niet teleurgesteld in Mercedes. Ze hadden niet veel anders kunnen doen, want Claire [Williams] was vrij duidelijk dat ze mij niet wilde laten gaan en zolang ik een contract heb met Williams moet ik dat respecteren. Ik zal mijn best doen, dit jaar en volgend jaar en dan zien we wel verder.”

Ook de 25-jarige F1-debutant Latifi mag – ondanks dat hij zijn ware kunsten nog niet heeft kunnen laten zien – een jaar langer bij Williams blijven. De Canadees vervangt dit jaar Robert Kubica en dat heeft natuurlijk deels te maken met de financiële belangen van zijn vader Michael Latifi, één van de belangrijkste geldschieters van de stal uit Grove.