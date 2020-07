Perez: "Ben benaderd door concurrerend F1-team"

Vettel moet aan het einde van dit jaar na zes seizoenen vertrekken bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen werd in de afgelopen maanden al aan vrijwel alle F1-teams gekoppeld, maar Mercedes, Red Bull, Renault en McLaren bedankten allen beleefd.

Ook Racing Point deed dat aanvankelijk, maar het heeft er alle schijn van dat het team uit Silverstone alsnog plaats zou willen maken voor Vettel. Dat zou dan ten koste gaan van Perez die al aan zijn zevende seizoen bij Racing Point bezig is en er vorig jaar nog een nieuw driejarig contract tekende. Als het aan de Mexicaan ligt dient hij dat contract gewoon uit. “Ja, voor zover ik weet blijf ik bij het team. Ik heb een contract. Maar ik denk dat het antwoord op deze vraag pas met de tijd beantwoord zal worden. We zullen zien wat er de komende weken gebeurt. Maar, vanuit mijn standpunt bekeken: ik heb een contract met het team en ik geloof vol in de toekomst van het team.”

Perez is er vast van overtuigd dat hij volgend seizoen in de Formule 1 rijdt, ook als hij bij Racing Point moet vertrekken. Zijn manager zou al in gesprek zijn met Haas, maar hoewel Perez bevestigt opties te hebben, weigert hij namen en rugnummers te noemen. “Kijk, in de Fomule 1 weet je pas zeker of je meedoet als je aan de start staat. Dat is nu eenmaal hoe die dingen gaan. In de week dat alle geruchten [rond Vettel] naar buiten kwamen ben ik benaderd door een concurrerend team, maar ik noem natuurlijk geen namen.”

Het frustreert Perez wel dat hij al sinds 2014 bij Racing Point (toen nog Force India) rijdt en mogeijk wordt afgedankt juist op het moment dat het team de laatste stap naar de top lijkt te maken. “Dat is nu eenmaal onderdeel van het spel. Het team heeft stappen gezet dus het is alleen maar goed dat grote namen [als Vettel] aan het team gekoppeld worden. Dat betekent dat we ons werk goed doen, we boeken progressie en ik denk dat het team daar trots op moet zijn. Ik zit al tien jaar lang in de Formule 1 dus ik ben hier wel aan gewend.”