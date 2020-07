Grosjean stelt vragen rond toekomst Haas in F1

Het is geen geheim dat Haas, een succesvolle Amerikaanse industrieel, ongeduldig begint te worden omdat zijn investering in het team nog niet wordt omgezet in klinkende resultaten. Door correlatieproblemen werd het seizoen 2019 voor het team van chef Günther Steiner een rampjaar en ook in de eerste races in Oostenrijk wisten Grosjean en Magnussen nog niet te overtuigen.

Wat al helemaal opvallend was, was dat Grosjean in de persconferentie van donderdag doodleuk zelf over het onderwerp begon toen hij een vraag kreeg over zijn toekomst. “Laten we het maar meteen benoemen. Is Haas er volgend jaar nog bij of niet? Er zijn veel vraagtekens", verraste Grosjean. "Ik weet zelf van niets. De beslissing is nog niet genomen. Gene [Haas] kent het antwoord, of als hij het antwoord kent zal hij het ons op een bepaald moment vertellen."

Grosjean hoopt alvast dat het team in de Formule 1 blijft en onderstreept dat Haas het voor een gloednieuw team al goed heeft gedaan. "Van alle nieuwe teams die naar de Formule 1 kwamen, is Haas het meest succesvol geweest met de meest solide basis. Er is dus zeker een plek voor Haas in de F1. De tijd zal het uitwijzen."

Teamgenoot Magnussen trad Grosjean bij: "Ik hoop natuurlijk dat er een goed kans is dat het team verdergaat, zoals veel mensen binnen het team. Zoals Romain zei vind ik dat we het goed doen als gloednieuw team, dat was best indrukwekkend. Ik maak me er zelf niet zoveel zorgen over. Ik ben een beetje ouder en meer ervaren geworden in de Formule 1 en maak me minder druk om dat soort zaken. Ik ben dus meer ontspannen, maar ik kijk er natuurlijk wel naar uit om goed nieuws te krijgen."

Andere geruchten wijzen op een Mexicaanse overname van Haas door Telmex om Sergio Perez een plaats te geven, als Racing Point voor Sebastian Vettel zou kiezen. Mocht Haas effectief verdwijnen of overgenomen worden door een ander team, dan zullen Grosjean en Magnussen allebei andere oorden moeten zoeken. "Welke plekken zijn er nog beschikbaar? De markt is behoorlijk door elkaar geschud dit jaar, eerst door Ferrari en dan door de rest [Fernando Alonso naar Renault]", legde Grosjean uit. "Ik haast me niet, we moeten kijken welke kansen er liggen. En voor nu moeten we gewoon racen en het beste uit de wagen, de rijders en de strategie halen."