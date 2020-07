Waarom Aston Martin niet langer een gok is voor Vettel

De ene dag is de andere niet, zeker niet in de Formule 1. Bijna nergens regeert de waan van de dag zo hevig als in de koningsklasse van de autosport. Vandaag een held, morgen afgebrand en vice versa. Perceptie verandert razendsnel in de sport. Een recent voorbeeld is Racing Point, dat in de Grand Prix van Stiermarken na een weifelende seizoensstart bewees hoe snel de ‘roze Mercedes’ kan zijn. In de tweede race op de Red Bull Ring maakte het team een ijzersterke indruk. Topteam Red Bull Racing erkende al dat “alle teams zich zorgen moeten maken” over de snelheid van de bolide in handen van Sergio Perez en Lance Stroll.

De gevolgen van de uitstekende snelheid kunnen nog veel groter zijn, mogelijk zelfs de katalysator voor de grootste schok op de rijdersmarkt van 2020: Sebastian Vettel naar Aston Martin.

Sebastian Vettel naar Racing Point: hoe realistisch is dat?

Enkele maanden geleden had iedereen nog hard gelachen om het idee dat Vettel een overstap zou maken naar een team als Racing Point maar nu is die gedachte opeens een stuk realistischer. Een cruciaal punt in de afwegingen is dat de middenmoter Vettel niet meer hoeft te proberen hem te laten zien hoe goed de wagen voor 2021 is. De reglementsveranderingen tijdens de coronabreak zorgen er namelijk voor dat het team nu al precies kan laten zien hoe het er volgend jaar voor staat. Het veld houdt in 2021 namelijk vast aan de huidige wagens, met slechts een zeer beperkt aantal toegestane veranderingen. De kans op een enorme verschuiving in de krachtsverhoudingen lijkt daardoor nihil. Wie nu snel is, is ook volgend jaar snel.

Daarbij komt het nieuwe reglement voor 2022. Het budgetplafond is daarin van groot belang. Waar de topteams het hoofd breken hoe ze het torenhoge budget kunnen inperken zonder op de baan aan snelheid te verliezen, kunnen de rappe middenmoters profiteren. Vettel liet in Oostenrijk al weten dat de deur naar Racing Point wijd open staat: “Ik weet nu nog niet wat er gaat gebeuren. We zullen de komende weken of maanden afwachten wat er gebeurt, welke kansen er komen. Buiten dat heeft Racing Point een sterke indruk gemaakt. Ze zijn dit jaar erg sterk. Ik ken een deel van het team al lange tijd. Het is een mooie kans voor hen om dit jaar met een goede wagen het gevecht aan te gaan en verder te verbeteren.”

De viervoudig wereldkampioen liet op de Red Bull Ring meermaals duidelijk blijken dat de beslissing om het contract met Ferrari niet te verlengen niet door hem is genomen. Waar de kans zich aandiende, benadrukte hij dat hij nog altijd hongerig en gedreven is. Als hij de sport en het reizen echt beu was geweest, dan was hij waarschijnlijk minder uitgesproken geweest en had in alle rust een sabbatical geaccepteerd. “Ik ben heel competitief”, stelde de Duitser. “Ik heb veel bereikt in deze sport en ik ben gemotiveerd om nog meer te bereiken. Om dat te bewerkstelligen heb ik het juiste pakket nodig, met de juiste mensen om me heen. Daar ben ik op dit moment naar op zoek. Als de juiste kans zich aandient, is het heel eenvoudig. Is dat niet zo, dan kijk ik verder.”

Is Aston Martin het juiste pakket voor Vettel?

De wagen zelf lijkt snel genoeg - in elk geval sneller dan de huidige Ferrari. Het feit dat dat in 2021 mogelijk ook zo is, is veelbelovend. Het is echter onvermijdelijk dat Vettel de uitspraak van het protest van Renault aangaande de legaliteit van de bolide afwacht. Een andere belangrijke factor is de motor. Een overstap naar Racing Point opent deuren naar de Mercedes-familie. Die band zal zeker niet zo sterk zijn als wanneer hij voor het fabrieksteam had gereden, maar de banden zijn er in elk geval. Bovendien brengt hem dat in een pooltje met rijders die overwogen zullen worden op het moment dat de wereldkampioen een vervanger moet vinden voor Lewis Hamilton of Valtteri Bottas.

De ambitieuze plannen voor de toekomst van Aston Martin, met Lawrence Stroll als fanatieke drijfveer, bieden Vettel het platform dat hij nodig heeft: een rol bij een toonaangevende autofabrikant en een team dat meer dan bereid is om zich volledig op hem te focussen. Samen kunnen ze aan iets moois bouwen, dat zullen beide partijen zich realiseren. Vettel excelleert als hij zich geliefd en gewaardeerd voelt. Dat gevoel van de begintijd bij Red Bull en Ferrari kan hij terugvinden bij Aston Martin.

De meest intrigerende vraag is hoe het gedachteproces van Racing Point eruit gaat zien als Vettel besluit dat hij de overstap wil maken. Er moet in dat geval een coureur wijken. De meest logische kandidaat is Sergio Perez, die naar verluidt een clausule in zijn contract heeft waardoor het team Vettel in zijn plaats kan zetten. Dat lijkt een nogal bruut besluit, getuige de loyaliteit en commitment van Perez naar het team, en de rol die hij gespeeld heeft toen het team in 2018 bijna failliet ging. De Formule1 is echter keihard en onverbiddelijk.

We mogen ook niet vergeten dat Perez een flinke zak geld meebrengt naar Racing Point. Dat is niet iets dat zomaar gecompenseerd kan worden. Aan de andere kant zal het management van Racing Point zich realiseren dat een line-up met Vettel en Perez sterker is dan een combinatie Vettel-Stroll. Dat kan net het verschil maken tussen een plekje in de top-3 van het constructeurskampioenschap en de top-5.

Maar zoon Lance is de enige reden dat teameigenaar Lawrence Stroll überhaupt ooit in het team ging investeren. Kan het ondenkbare gebeuren en zal Stroll junior plaats moeten maken voor een andere rol binnen het team? Het is nauwelijks voor te stellen, al is in de Formule 1 niets onmogelijk. Zeker niet gezien de sommen geld waar het om gaat. De bal ligt nu bij Vettel. Een beslissing op korte termijn is wenselijk, bij voorkeur al voor de hervatting op Silverstone. Waar een samenwerking met Racing Point een paar weken geleden de grootste gok van zijn leven leek, kan het op dit moment één van de slimste acties uit zijn carrière zijn.