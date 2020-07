Bij Ferrari kijkt men niet achterom, Hongarije nieuw begin

Vanaf de tests in Barcelona was eigenlijk al duidelijk dat de SF1000 het vermogen mist om structureel mee te kunnen strijden om de podiumplaatsen. Als klap op de vuurpijl konden de broodnodige updates die afgelopen weekend op de auto zaten nauwelijks getest worden omdat Leclerc zijn geduld verloor en hemzelf en collega Sebastian Vettel van de baan kegelde.

Waar het team staat is dus totaal onbekend maar dat er iets mis is, is duidelijk. “De prestaties van onze auto’s sluiten niet aan bij onze verwachtingen en die van onze fans”, steekt teambaas Mattia Binotto de hand in eigen boezem. “Dat weten we en we werken de klok rond om zo snel mogelijk verbeteringen door te voeren.”

Binotto’s hoop is daarbij gevestigd op de karakteristiek van het strijdperk dit weekend in Mogyorod. “De Hungaroring is een totaal ander circuit dan de Red Bull Ring waarop de eerste races werden verreden. Het wordt interessant om te zien hoe de auto’s zich gedragen op een circuit waarop maximale downforce is vereist. Het inhalen is er een stuk moeilijker dan in Oostenrijk en dus is het bandenmanagement en een goede voorbereiding op de kwalificatie erg belangrijk”, legt Binotto in zijn voorbeschouwing uit.

“Het doel is duidelijk: we willen zoveel mogelijk punten meenemen en om dat te bereiken moeten we op elk terrein perfect werk afleveren. Dat geldt voor de coureurs, de preparatie van de auto’s, het werk op het circuit en de betrouwbaarheid”, aldus Binotto.

De crash van afgelopen zondag is uitgesproken en geen thema meer, liet Vettel eerder al weten. De Duitser kijkt uit naar Hongarije. “Ik ben blij dat we na het slechte weekend meteen weer verdergaan. De Hungaroring is fysiek een uitdaging, er zijn nauwelijks rechte stukken en het is er meestal ook erg heet.”

Ook Leclerc heeft het vizier op de Hungaroring gericht. “Ik heb zin om weer in de auto te stappen. De Hungaroring is een technisch circuit met lastige stukken. Als je ook maar een klein foutje maakt dan betaal je een hoge prijs. Vooral in de kwalificatie is het belangrijk een perfect rondje af te leggen.”