Opinie: Williams-coureur Albon staat voor belangrijke F1-weken

Alexander Albon is een van de hoogst aangeschreven Formule 1-coureurs op de grid. Zowel intern als extern wordt de Thai – of de Brit, ligt eraan hoe je dat bekijkt – geprezen. Bij Williams is hij sinds zijn komst verreweg de beste coureur. Nicholas Latifi en Logan Sargeant werden zonder problemen verslagen, maar die coureurs zijn niet meer in F1. De nieuwe teamgenoot is Franco Colapinto. Een jonge, onervaren coureur. En iemand die tot aan zijn debuut in de koningsklasse van de autosport vijfde stond in de opstapklasse Formule 2.

In de eerste twee weekenden heeft Albon het al best lastig met Colapinto. De Argentijn is verrassend sterk begonnen. In Italië reed hij tijdens zijn debuut zeer verdienstelijk naar een twaalfde plaats, waarna hij in Azerbeidzjan vriend en vijand verraste met een sterke P8. De vorige race in Singapore miste de coureur op een haar na punten. Albon finishte in de eerste twee races voor zijn nieuwe teammaat – en hij viel uit in Singapore- maar het is duidelijk dat Colapinto de ervaren rot nu al meer het vuur na aan de schenen legt dan diens vorige teamgenoten.

Dat werd vooral duidelijk in de eerste bocht van de afgelopen race in Singapore. Colapinto drukte bij de start op een zeer agressieve, maar correcte manier zijn Williams door de bocht. Albon was een van de coureurs die werd verrast. Hij was niet gediend van deze actie en verloor daardoor ineens een aantal posities. Het laat tegelijkertijd zien dat Colapinto zich niet zomaar aan de kant laat zetten, en dat Albon nu een stapje bij moet zetten om zijn teamgenoot te verslaan.

En dan Sainz?

Met de opvallende, stijgende lijn die Colapinto laat zien is het niet ondenkbaar dat Albon in de nog resterende races dit jaar een paar keer verslagen wordt. Doet dat direct afbreuk aan zijn imago? Waarschijnlijk niet. Het enige waar de 28-jarige coureur wel voor moet vrezen, is die nummer een positie in het team. Volgend jaar krijgt Albon weer een andere teamgenoot, en niet zomaar een. De Madrileen heeft immers al drie races gewonnen en is een van de belangrijkste aanwinsten voor teambaas James Vowles.

Uit de geschiedenis van Albon blijkt dat vechten tegen coureurs van het kaliber van Sainz in hetzelfde team niet helemaal zijn ding is. Max Verstappen was in de anderhalf jaar dat Albon Red Bull-coureur was moeiteloos de betere. Nu is Sainz misschien niet van het niveau Verstappen, maar hij komt aardig in de buurt.

De komende weken zijn daarom niet alleen van belang voor Albon en Williams op de korte termijn, maar ook zeker voor op de lange termijn. Geeft Colapinto Albon het nakijken, dan is het wel vrij zeker dat hij niet meer de nummer één blijft. Daar is Sainz te goed voor. Verslaat Albon Colapinto wel, dan staat alles nog open voor 2024.