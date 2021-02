Horner hoopt op Ricciardo-Verstappen-achtige situatie met Perez

Ricciardo en Verstappen bleken erg aan elkaar gewaagd in de jaren dat zij een rijderskoppel vormden bij Red Bull. In de kwalificaties scheelde het vaak maar weinig tussen de Australiër en de Nederlander en ging het er soms heftig aan toe tussen de twee. Sinds Ricciardo het team heeft verlaten, wordt er vooral geleund op Verstappen. Zijn opvolgers Pierre Gasly en Alexander Albon kwamen bij lange na niet in de buurt van de performance van de Limburger.

Horner hoopt dat zijn team met Perez wel weer over twee sterke rijders beschikt, al heeft de Mexicaan niet veel tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving door het korte voorseizoen. “Het zal erg moeilijk voor hem worden om op snelheid te komen, omdat er maar één test is”, zei Horner tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. “Maar hij heeft als voordeel dat hij veel ervaring heeft. We verwachten van hem dat hij dicht bij Max zal zitten en dat hij hem kan uitdagen, vergelijkbaar met de situatie zoals we die drie seizoenen lang met Daniel Ricciardo en Max hebben gehad. En hopelijk kan Sergio ervoor zorgen dat we twee auto’s hebben die op consistente basis dicht bij de Mercedessen zitten, en zo een belangrijke rol spelen voor het team.”

Terwijl Perez net aan zijn Red Bull-avontuur begint, heeft Verstappen er al vijf seizoenen op zitten bij het team uit Milton Keynes. Horner is blij met de ontwikkeling die de tienvoudig Grand Prix-winnaar heeft doorgemaakt. “Hij is enorm volwassen geworden in de afgelopen paar jaar”, aldus Horner. “Wat hij de afgelopen paar seizoenen uit de auto heeft weten te halen, is erg indrukwekkend. Met een auto die niet zo goed was als de Mercedes heeft hij in de afgelopen twee jaar met Honda toch vijf races gewonnen. Hij heeft het fantastisch gedaan. We moeten er nu als team voor zorgen dat we dat op meer consistente basis kunnen gaan doen, tijdens een seizoen met 23 races.”

VIDEO: Een interview met de nieuwe Red Bull-coureur Sergio Perez