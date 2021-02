Schumacher hoopt op podium in gekke race: “Dromen mag”

Haas heeft een moeizaam seizoen achter de rug en de verwachting is dat het in 2021 niet veel beter zal gaan, doordat de Amerikaanse renstal met dezelfde auto aan de start komt als vorig jaar. Het team besloot al vroeg om geen tijd te steken in verbeteringen voor aankomend seizoen, omdat het zich volledig wil kunnen focussen op het nieuwe technische reglement voor 2022. Eventuele progressie moet zodoende van de nieuwe motor die Ferrari voor dit jaar heeft ontwikkeld.

Schumacher weet dat het belangrijk is om realistisch te zijn, maar lijkt niettemin wel een en ander van zijn eerste seizoen in de Formule 1 te verwachten. “We moeten eerst duidelijk hebben wat de potentie van de auto is”, antwoordt het Ferrari-talent op de vraag van Auto, Motor und Sport wat van 2021 een geslaagd debuutjaar zou maken. “We moeten vervolgens eerlijk naar onszelf zijn en onze job doen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als we punten kunnen scoren. En als we net zoals vorig jaar een paar gekke races hebben, pakken we misschien een podium. Dat is natuurlijk dromen, maar dromen mag.”

Schumacher leek aanvankelijk bij Alfa Romeo in de Formule 1 te debuteren, als teamgenoot van de ervaren Kimi Raikkonen. Maar uiteindelijk werd het dus Haas, waar hij een rijderspaar vormt met Nikita Mazepin, die eveneens aan de vooravond staat van zijn eerste seizoen in de koningsklasse. Schumacher heeft er vertrouwen in dat Ferrari het juiste met hem voor heeft gehad toen er besloten werd om hem bij Haas onder te brengen. “Die beslissing werd natuurlijk gezamenlijk genomen”, zegt hij. “Maar uiteindelijk heb ik zelf maar zeer weinig ervaring in de Formule 1, terwijl Ferrari extreem veel kennis van zaken heeft. Zij kennen de business als geen ander. Ze weten wat het beste voor mij is.”

Hoewel Schumacher door de reisbeperkingen als gevolg van COVID-19 nog niet in de fabriek in Banbury is geweest, is hij tot op heden blij met Ferrari’s keuze voor Haas. “Ze zijn niet het grootste team. Daardoor zijn de lijntjes met de coureurs erg kort. We staan erg veel in contact met elkaar en dat is natuurlijk erg prettig. Ze werken erg goed met hun coureurs samen”, aldus Schumacher. “Ik geloof ook dat een frisse wind het team goed zal doen. Hopelijk motiveert het ze en kunnen we gezamenlijk goede progressie maken.” Schumacher voelde zich meteen thuis bij het team. “En dat is iets wat soms een tijdje nodig kan hebben. Bij Haas was het [gevoel] vanaf de eerste dag en de eerste meetings echter meteen goed. Ik ben blij dat ik daar ben ondergebracht. Het is een goede plek om mezelf verder te ontwikkelen.”