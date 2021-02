VIDEO: Onboard bij Ricciardo en Norris, het F1-seizoen is begonnen

McLaren is weer helemaal terug in the picture. De laatste overwinning van de op één na oudste renstal in de Formule 1 dateert alweer van 2012 (Jenson Button, Brazilië), indertijd nog met Mercedes-motoren. Vooral na het besluit om vanaf 2015 in zee te gaan met Honda volgden magere jaren. Absolute dieptepunten vormden de negende plaatsen in de kampioenschappen van 2015 en 2017.

Sinds de overstap in 2018 naar Renault-motoren lacht het geluk de stal uit Woking echter weer een beetje toe. In de afgelopen twee seizoenen werden voor het eerst in jaren weer eens podiumplaatsen behaald en het team eindigde vorig jaar zowaar achter Mercedes en Red Bull op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Met nieuwbakken coureur Daniel Ricciardo en Mercedes als nieuwe motorleverancier hoopt McLaren dit seizoen het laatste stapje naar de top te doen.

Een gelikte video van de eerste dag op het circuit moet daar aan bijdragen: