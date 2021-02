Horner: “Verstappen bovenaan lijst Mercedes als vervanger Hamilton"

Max Verstappen tekende vorige winter een contract dat hem tot en met 2023 aan Red Bull Racing verbindt. Regelmatig wordt er gesproken over het bestaan van diverse clausules in het contract van de 23-jarige coureur en afgelopen weekend gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko toe dat er inderdaad ontsnappingsmogelijkheden zijn ingebouwd in de overeenkomst. Kort na de formele bevestiging dat Red Bull in 2022 en daarna verdergaat met de motortechnologie van Honda bevestigde Horner het bestaan van clausules in Verstappens contract. “Alle coureurs hebben vangnetten omtrent prestaties en de realiteit is dat er altijd een element met betrekking tot prestaties in het contract van Max heeft gestaan”, erkent de Brit tegenover geselecteerde media, waaronder Motorsport.com.

Volgens Horner gaat het om een prestatieclausule die niet gerelateerd is aan de krachtbron. Hij verwacht echter niet dat de clausule gebruikt moet worden. “Maar zoals altijd met dit soort zaken gaat het meer om relaties dan om contracten. Je haalt alleen het contract uit de lade als je een probleem hebt, althans dat is mijn ervaring. Ik denk dat de relatie met Max zeer sterk is. Hij gelooft in het project en wat wij doen. Hij ziet de investeringen die Red Bull doet, in het bijzonder met deze recente verbintenis voor de krachtbron. Hij gelooft in de mensen in het team en het werken binnen het team, dus ik ben ervan overtuigd dat we niet hoeven te verwijzen naar contractuele clausules. Ik denk dat het er uiteindelijk op aankomt of wij hem een competitieve auto leveren. Dat is wat hij wil, maar ook wat wij willen. Hij heeft dat nodig, wij hebben dat nodig, dus wat dat betreft zitten we in dezelfde situatie.”

Red Bull weet natuurlijk ook dat Verstappen al jarenlang in de belangstelling van Mercedes staat. Het Duitse fabrieksteam verzekerde zich recent nog een jaar van de diensten van Lewis Hamilton, maar voor 2022 zijn er twee zitjes vrij. Een vertrek van Hamilton leidt volgens Horner absoluut tot hernieuwde interesse van Mercedes in de Nederlander. “Ik weet zeker dat Max bovenaan hun lijstje met rijders staat als Lewis besluit te stoppen, maar ze hebben ook George Russell en andere coureurs die voor hen beschikbaar zijn. Zoals ik al zei hangt het allemaal af van de relaties en het bouwen van een competitieve auto, hoewel er voor 2022 geen garanties zijn. Het is een volledig schone lei, dus als er een grote verandering in de volgorde komt, dan is het aannemelijk dat het bij de grote reglementaire wijziging gebeurt.”