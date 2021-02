Marko over clausule: Verstappen moet voor titel kunnen vechten

Afgelopen jaar werd er volop gespeculeerd over een mogelijke ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen, nadat hij zijn overeenkomst met Red Bull Racing aan het begin van het jaar had verlengd tot eind 2023. Helmut Marko heeft er nooit doekjes om gewonden dat er bepaalde voorwaarden zijn waar het team aan moet voldoen om Verstappen te behouden, maar hield altijd in het midden wat er precies in de clausule stond. Ook nu geeft de 77-jarige Oostenrijker niet alles prijs, maar hij bevestigt wel dat Verstappen zou kunnen vertrekken als hij komend seizoen geen auto heeft waarmee hij voor zeges én de felbegeerde wereldtitel kan gaan.

"Ja, er bestaat een prestatieclausule", zegt Marko tegen de Duitse website F1-Insider.com. "Ik wil niet in detail treden maar daarin staat min of meer dat Max op eigen kracht voor de overwinningen en het wereldkampioenschap mee moet kunnen doen. Als hij dat kan, verlengt hij zijn contract. Als dat niet het geval is, dan zou hij vrij zijn." De vraag hierbij is wat onder 'op eigen kracht' kan worden verstaan. Volgens eerdergenoemde website zou concreet zijn afgesproken dat Verstappen per ronde gemiddeld niet meer dan ongeveer drie tienden mag verliezen op de snelste auto.

Om komend jaar voor de titel te kunnen gaan, hebben Red Bull en Honda nog wel wat werk voor de boeg. Marko is echter vol vertrouwen dat de Brits-Oostenrijkse formatie dit jaar een stap kan maken met de RB16B. "Dat is ons doel en ik geloof erin. Niet alleen vanwege Max maar ook omdat het in onze DNA zit om te willen winnen. We liggen op koers en ik denk dat we aan de clausule kunnen voldoen."