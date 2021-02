Rosberg steunt F1: “Synthetische brandstof een geweldige kans”

Eind 2019 kondigde de Formule 1 een omvangrijk plan aan waarmee het voor 2030 klimaatneutraal wil opereren. Om dat doel te kunnen realiseren moeten niet alleen de evenementen verduurzaamd worden, dat geldt ook voor de aandrijving van de auto’s. Daarom heeft de koningsklasse van de autosport een plan opgesteld om bij de invoering van de nieuwe motorreglementen in 2025 af te stappen van vervuilende fossiele brandstoffen. Die moeten plaatsmaken voor synthetische brandstoffen, ook wel e-fuels genoemd. Daarmee wil de F1 laten zien dat verbrandingsmotoren in de toekomst een schoon alternatief kunnen zijn voor de opkomende elektromotoren.

Voormalig F1-coureur Nico Rosberg juicht die beweging van de Formule 1 toe. Hij erkent dat verbrandingsmotoren de komende decennia nog volop in het straatbeeld te zien zullen zijn en ziet dus het belang van een schone vorm van brandstof. “De autosport moet weer een factor van belang worden en aandacht genereren voor belangrijke problemen in onze samenleving. Het was belangrijk dat de Formule 1 stelling nam rond het onderwerp ‘Black Lives Matter’, maar de autosport moet ook technologisch relevant zijn”, zei hij in gesprek met de Augsburger Allgemeine. “Er moeten ontwikkelingen plaatsvinden die voor iedereen nuttig zijn in het dagelijks leven. De Formule 1 heeft altijd geprobeerd om dit te doen, bijvoorbeeld met de turbomotoren of lichte materialen, waar we vandaag de dag nog van profiteren. Ik zie synthetische brandstoffen als een geweldige kans voor de toekomst. Verbrandingsmotoren blijven de komende decennia een groot aandeel houden in de wereldwijde mobiliteit. Als er een synthetische brandstof is die betaalbaar is en in de Formule 1 gebruikt wordt, dan zou dat geweldig zijn.”

Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in de Formule 1, maar enkele dagen na het behalen van zijn wereldtitel maakte hij bekend de sport te verlaten. Sindsdien heeft de Duitser geïnvesteerd in duurzame technologie en e-mobility, zoals de Formule E en Greentech Festival. Daarnaast heeft Rosberg, evenals voormalig F1-teamgenoot Lewis Hamilton, een eigen team opgezet voor de elektrische raceklasse Extreme E. “Dat verbindt mijn twee passies: het gevecht tegen klimaatverandering en racen”, vertelde Rosberg. “We gaan met elektrische auto’s van de gebaande paden af. Het doel van de races is om aandacht te besteden aan klimaatverandering en om lokale projecten te steunen op plaatsen waar klimaatverandering al schade heeft aangericht.”