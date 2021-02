Alonso verlaat Zwitsers ziekenhuis, begint aan herstel

Na onderzoek in het ziekenhuis werd bij de tweevoudig wereldkampioen een kaakfractuur geconstateerd. Hij werd daar direct aan geopereerd en mocht vandaag na een paar nachten observatie het ziekenhuis verlaten. Daarbij werd hij opgemerkt door een fotograaf van het Spaanse tv-programma Deportes Cuatro.

Voor Alonso begint nu het herstel. Hij hoopt vanaf 12 maart deel te kunnen nemen aan de pre-seasontest in Bahrein. Die geplande rentree lijkt niet in gevaar te komen, liet zijn werkgever Alpine afgelopen weekend nog weten. "Als we iets verder vooruitkijken, dan kan hij na enkele dagen van complete rust zijn training weer gestaag oppakken. Wij verwachten dat hij fit genoeg is om zijn voorbereiding op het seizoen af te werken. Alpine F1 en Fernando willen graag iedereen bedanken voor het medeleven. We zullen verdere informatie naar buiten brengen als daar aanleiding toe is."

Het is voor Alonso van belang om present te zijn bij de wintertest in Bahrein. Alpine heeft immers een heel traject uitgestippeld om Alonso na twee jaar afwezigheid zo goed mogelijk klaar te stomen voor zijn F1-rentree. De Spanjaard nam in december al wel de 'young driver test' voor zijn rekening, maar testkilometers in de 2021-auto zijn beperkt. Elke meter mogelijk in de A521 is dus pure winst om tijdens het eerste raceweekend goed beslagen ten ijs te komen.