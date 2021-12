Leclerc over topronde in Q3: “Ogen dicht en gaan in bocht 22”

Vrijdag zorgde Charles Leclerc nog voor een vroegtijdig einde van de tweede vrije training op het Jeddah Corniche Circuit door hard te crashen. In bocht 22 verloor hij de achterkant van de auto, waardoor hij hard in de baanafzetting belandde. Hoewel zijn Ferrari SF21 forse schade opliep bij het ongeluk, bleven de krachtbron en het chassis gespaard en dus kon hij daar vandaag gewoon weer mee in actie komen. Het leidde aan het einde van de kwalificatie tot een uitstekende ronde, waarmee Leclerc beslag legde op de vierde startpositie tijdens de GP van Saudi-Arabië.

“Ik denk niet dat we meer konden verwachten dan dit. De ronde was heel, heel goed en heel, heel erg op de limiet”, concludeerde de Monegask na afloop van de kwalificatie. “In mijn snelle ronde was het in bocht 22 een kwestie van ‘ogen dicht en gaan’. Dat betaalde zich uit. Het was een goede ronde en ik ben heel blij dat we zondag vanaf P4 starten.” Leclerc benadrukte dat hij in bocht 22 niet letterlijk zijn ogen gesloten had. “Het is slechts een uitdrukking en ik weet vrij zeker dat ik mijn ogen open had! Maar ik verloor de achterkant en eerlijk gezegd dacht ik dat het einde hetzelfde zou zijn als vrijdag. Maar deze keer hield ik hem op de baan en lukte het, dus ik was heel blij.”

Vertrouwen stap voor stap opgebouwd

Daar waar de auto van Leclerc forse schade opliep bij zijn crash op vrijdag, bleef de schade bij de coureur zelf beperkt tot wat pijn aan de voeten en een beetje hoofdpijn. Wel kreeg zijn vertrouwen een knauw en duurde het tot diep in de kwalificatie voordat hij dat terug had. “Ik denk dat het vertrouwen uiteindelijk het meeste verschil maakt op stratencircuits. In het algemeen slaagde het team er iedere keer in om mij een auto te geven die mij vertrouwen gaf en dat was hier heel moeilijk, vooral met wat er vrijdag gebeurde. Ik moest het vanaf de eerste ronde in VT3 tot de laatste ronde van Q3 stap voor stap opbouwen. In de laatste ronde van Q3 kon ik alle puzzelstukjes in elkaar leggen en er vol voor gaan. Dat betaalde zich uit.”

En dus mag Leclerc zondag vanaf de vierde positie vertrekken tijdens de eerste GP van Saudi-Arabië uit de geschiedenis van de Formule 1. Op papier lijkt de kans op progressie niet bijzonder groot, want voor hem staan titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen én de tweede Mercedes van Valtteri Bottas. Toch zet de Ferrari-coureur een podium niet helemaal uit zijn hoofd. “Er zijn altijd kansen en zij vechten natuurlijk voor een kampioenschap, dus het gaat vooraan heel spannend worden. Het is mijn taak om uit de problemen te blijven en hopelijk een goed resultaat te boeken.”

F1-update: De kwalificatie in Jeddah uitgebreid besproken