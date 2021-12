Verstappen ook content met tweede plek in WK? Davidson: “Ondenkbaar”

“Ook als we tweede zouden worden, hebben we in mijn ogen nog steeds een geweldig seizoen gedraaid. Onder aan de streep zou mijn leven daar niet heel anders van worden”, liet Max Verstappen eerder dit jaar optekenen, waarna hij tijdens een interview met de Nederlandse editie van Motorsport.com uitlegde: “Als ik nooit een kampioenschap win, dan zou ik daardoor geen ongelukkig of verdrietig persoon worden. Voor mij is de Formule 1 één onderdeel van mijn leven, maar is het allerbelangrijkste wat er buiten de Formule 1 gebeurt. Misschien weten sommige mensen niet hoe ze daarmee om moeten gaan, maar voor mij zal een titel mijn leven niet veranderen. Als ik geen kampioen word, zal ik daar 's nachts zeker niet wakker van liggen of nachtmerries van krijgen.”

“Ik weet één ding zeker en dat is dat beide coureurs dit jaar verschrikkelijk graag kampioen zouden worden. Daar bestaat geen enkele twijfel over”, laat voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson vanuit Saudi-Arabië, waar later op zondag de voorlaatste race van het seizoen wordt verreden, aan Motorsport.com weten. “Het is onmogelijk om het niet te willen als je zo dichtbij bent. Dus natuurlijk wil hij winnen. Coureurs zijn ontzettend competitief en enorm gedreven. Ik weet niet precies wat er achter die opmerking schuilt, maar het niveau van Max en Lewis bereik je alleen maar als je heel erg graag wereldkampioen wil worden. Dat je na afloop dan tevreden zou zijn met een tweede plaats, is echt ondenkbaar.”

Davidson is erg onder de indruk van wat Verstappen laat zien nu hij van Red Bull een auto heeft gekregen waarmee hij voor de wereldtitel kan meedoen. “Hij heeft het dit jaar buitengewoon goed gedaan”, geeft de analist van Sky Sports F1 zijn oordeel. “Maar dat hadden we met zijn allen ook wel van hem verwacht. Hij is een fenomenale rijder en doet me heel erg denken aan Lewis in zijn beginjaren of Fernando Alonso tijdens zijn eerste seizoenen in de Formule 1. Hij rijdt met zoveel energie, vuur en zonder enige mededogen. Ik vind het echt geweldig om naar hem te kijken. En net als Lewis is hij verschrikkelijk snel. Daarom hebben we nu ook zo’n heftige strijd.”

Verstappen kan op het stratencircuit van Jeddah kampioen worden door minimaal achttien punten meer te scoren dan Hamilton. “Het is nu vooral een psychologisch spelletje geworden”, stelt Davidson, die voor Minardi, BAR-Honda en Super Aguri in de koningsklasse heeft geracet. “Want het materiaal is behoorlijk aan elkaar gewaagd. Ja, het varieert een beetje van circuit naar circuit, maar we zien steeds de coureur echt het verschil maken. Dat is ook wat ik zo gaaf vind aan dit gevecht. Zeker in dit stadium van het kampioenschap is het op de eerste plaats een psychologisch spel. Ik ben erg onder indruk van wat beide coureurs elke kwalificatie en race opnieuw voor elkaar weten te boksen. Het niveau waarop zij week in week uit opereren, is voor de meeste coureurs onhaalbaar. Het vraagt om iets extra’s, iets wat de meeste rijders op de grid niet hebben. We mogen ons in onze handen knijpen dat we dit gevecht mogen aanschouwen.”

'De geschiedenis herhaalt zich'

“Ik weet niet hoe dit gaat eindigen, maar het is ongelofelijk spannend om deze twee exceptionele talenten aan het werk te zien”, gaat Davidson verder. “Ze behoren zonder twijfel tot de beste coureurs die ik ooit in de Formule 1 heb zien rijden. En ik ben 42 jaar oud, dus ik heb Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell en Michael Schumacher allemaal aan het werk gezien. Mocht je de gevechten tussen Ayrton Senna en Alain Prost in de jaren tachtig en negentig niet hebben meegemaakt omdat je van een jongere generatie bent, dan is dit wat je hebt gemist. Want wat Max en Lewis ons nu voorschotelen, is echt niet anders. De geschiedenis herhaalt zich. En net als toen heb ik nu geen idee welke kant het op gaat vallen.”

Volgens Davidson, die iets meer dan een week geleden nog een Mercedes W10 over Silverstone stuurde, verdienen Verstappen en Hamilton de titel allebei. “Er zit heel weinig tussen die twee. Degene die na Abu Dhabi de bokaal voor het kampioenschap mag ophalen, is gewoon verdiend winnaar. Zo simpel is het. Wat betreft snelheid, wat ze kunnen achter het stuur en toewijding aan de sport doen ze zo weinig voor elkaar onder, dat het haast toepasselijk zou zijn als ze het seizoen met evenveel punten zouden eindigen. Ik heb echt geen idee hoe dit gaat aflopen en dat geeft nog maar eens aan wat voor een geweldig gevecht we hebben gezien. Niet alleen tussen deze twee rijders, maar ook tussen de twee fantastische teams die het materiaal voor dit gevecht hebben geleverd. Want ondanks dat het twee compleet verschillende Formule 1-auto’s zijn, zit er telkens maar een paar tienden tussen. Dat is echt een knap staaltje engineering.”

Davidson, die na zijn actieve Formule 1-carrière grote successen vierde in de langeafstandsracerij, was in 2009 teamgenoot van Jos Verstappen tijdens de 24 uur van Le Mans. “Ik herinner me hoe hij over zijn zoon Max vertelde. Dat ze bezig waren in de karting, hij waanzinnig snel was en iedereen hem in de gaten moest houden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik volg Max al sinds zijn kartdagen, net zoals ik Lewis volgde van de karting naar de Formule 1. Het zijn twee verschillende generaties die elkaar tegenkomen, wat fascinerend is om te zien. Het is in bepaalde opzichten bijna alsof Lewis het aan het opnemen is tegen een jongere versie van zichzelf. En hij moet een beroep doen op alle ervaring die hij in de loop der jaren heeft opgedaan om zijn jongere versie te verslaan.”

