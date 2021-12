Wolff blijft volhouden: "Wij zijn geen favoriet voor de wereldtitel"

Lewis Hamilton begint met acht punten achterstand aan de voorlaatste race van het seizoen. Het betekent dat twee overwinningen volstaan voor zijn achtste wereldtitel, ongeacht wat Max Verstappen in dat geval doet. Op basis van het beeld van de voorbije weken valt dat zeker niet uit te sluiten. Sterker nog: in Brazilië en Qatar stond er geen enkele maat op de W12. Desondanks wil Wolff niets weten van een favorietenrol. Voor hem blijft de WK-stand leidend en die vertelt de Oostenrijker nou eenmaal dat Mercedes zich geen enkel foutje kan veroorloven.

"Voor ons is het heel simpel. Wij staan acht punten achter en moeten ieder weekend het allerbeste van onszelf laten zien, net zoals we dat in Brazilië en Qatar hebben gedaan", laat Wolff vanuit Jeddah weten. Hij voegt toe dat 'the A game' de nieuwe standaard moet worden voor Mercedes in de slotfase van dit prachtige seizoen. Mocht dat niet lukken, dan denkt Wolff dat de rijderstitel buiten schot blijkt. "Alles is nog mogelijk, maar op papier hebben wij nu zeker niet de beste kansen."

Het lijkt een manier om zijn team in de underdogrol te positioneren, al is Wolff het daar niet mee eens. De Oostenrijker baseert zich het liefst op berekeningen en waarschijnlijkheden, hetgeen hij naar eigen zeggen in de financiële wereld heeft geleerd. "Dat is de basis van mijn werkwijze. En die waarschijnlijkheden zeggen nu gewoon dat wij niet de beste papieren hebben. Dat zijn gewoon de feiten. Wij moeten beide races winnen en anders lukt het niet, zo makkelijk kan ik het samenvatten."

Wolff wordt gesterkt in die gedachte doordat de snelste auto in zijn optiek niet zaligmakend is. "Het wel of niet winnen van een race ligt niet alleen aan de snelste auto of aan de snelste coureur, zeker hier niet. De betrouwbaarheid speelt een grote rol en op dit circuit kan sowieso van alles gebeuren." De teambaas telt echter ook zijn zegeningen. "Een paar weken geleden hadden we nooit gedacht dat we nu nog om de titels zouden vechten. Na Mexico zag het er behoorlijk beroerd uit voor ons, al geven we nooit op en hebben we het door twee fantastische weekenden weer in eigen hand. Dat is leuk en werkt motiverend voor het team, al weten we ook allemaal welke druk daar bij komt kijken."