Leclerc met schrik vrij: Chassis en motor nog bruikbaar na crash

In de absolute slotfase van de tweede vrije training op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit ging het behoorlijk mis voor Charles Leclerc. Bij het insturen van de razendsnelle bocht 22 brak de achterkant van zijn Ferrari SF21 uit, waardoor hij spinde en hard in de baanafzetting belandde. De bolide liep daarbij grote schade op, maar zelf kon hij ongedeerd uitstappen. Ook een onderzoek in het medisch centrum liet vervolgens zien dat Leclerc zelf niets aan het incident heeft overgehouden.

De monteurs van Ferrari bogen zich intussen over het teruggebrachte wrak om te zien hoe het met het chassis en de krachtbron gesteld was. Het team en Leclerc kunnen echter opgelucht ademhalen, want beide onderdelen blijken de rest van het weekend in Jeddah gewoon nog te gebruiken. Wel staan de Ferrari-monteurs voor de zware opdracht om de auto vrijwel vanaf de grond af aan weer op te bouwen.

'Team bedanken met goed resultaat'

De conclusie van Leclerc na de vrijdagse trainingen was dan ook helder: “Een dag die helaas niet eindigde zoals we dat hadden gewild. Het positieve is dat we ons geplande programma hebben afgewerkt en alle tests hebben afgerond die we in onze twee sessies wilden afronden. De potentie is er en als we alles zaterdag samen kunnen laten vallen, moeten we een goede dag hebben”, vertelde Leclerc, die nu extra gemotiveerd is om een goed resultaat te behalen. “Het spijt me voor het team, dat hard aan de slag moet om de auto zaterdag weer gereed te hebben. Ik ga er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen en ze daarmee te bedanken.”

Zoals voor alle coureurs gold, was het voor Leclerc zijn eerste kennismaking met het stratencircuit van Jeddah. Zijn eerste indruk van de omloop is goed, hoewel hij het een uitdaging vond om in een lekker ritme te komen. “Het circuit zelf beviel mij heel goed en ik moet zeggen dat de snelle sectie het beste deel is om te rijden. Het is echter meedogenloos en er is geen ruimte voor fouten. Het uitdagendste is om in het juiste ritme te komen met alle blinde bochten, maar het is nog opwindender om hier te rijden als dat lukt.”