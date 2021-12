VIDEO: Leclerc klapt hard in de muur tijdens vrije training in Jeddah

De Formule 1-coureurs kwamen vrijdag voor het eerst in actie op het gloednieuwe circuit aan de Rode Zee, waar dit weekend de allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië wordt verreden. Hoewel de baan razendsnel en op tal van punten onoverzichtelijk is, ging het vrijdag opvallend lang goed tijdens de Formule 1-sessies in Jeddah. Tijdens de eerste vrije training schampte alleen Kimi Raikkonen licht de muur, waarna het in de avond onder het kunstlicht ook in de tweede oefensessie lang goed ging.

Aan het einde van de tweede vrije training moest echter alsnog de rode vlag tevoorschijn worden gehaald. Charles Leclerc was bij het insturen van bocht 22 de achterkant van zijn Ferrari verloren, waarna hij op hoge snelheid achterwaarts in de muur gleed. Met een flinke klap kwam de SF12 tot stilstand, maar in tegenstelling tot zijn rode bolide bleef Leclerc zelf wel ongedeerd. De Monegask kon zonder kleerscheuren uitstappen, maar moest zich wel nog even melden bij het medical centre voor een paar routinechecks. Daar werd hij al snel in orde bevonden door de medici.

De tweede vrije training werd na de crash van Leclerc niet meer hervat. Lewis Hamilton eindigde de sessie bovenaan de tijdenlijsten. Max Verstappen sloot de vrijdag af op een vierde plek.