Leclerc begrijpt niet waarom Ferrari hem op de harde band zette

Charles Leclerc kwam in rondje 39 vanaf de leiding de pitstraat binnen. De Ferrari-coureur reed slechts zeventien rondjes op mediums, maar Ferrari hoopte dat de Monegask op de harde band de race kon uitrijden. Ondanks dat de Ferrari-pitmuur wel zag dat de Alpine-coureurs aan het worstelen waren op dat rubber. Deze beslissing ging tegen de wens van Leclerc in, die juist zijn stint op mediums wilde verlengen. Tegen het einde wisselde de Ferrari-man nog van de harde naar de zachte band om daar de race op uit te rijden. Door die beslissing kwam Leclerc uiteindelijk als zesde over de finish.

Leclerc snapt niet waarom Ferrari deze keus maakte. "De tweede stint had langer gemoeten", trapt hij af tegen onder meer Motorsport.com. "In de eerste stint stopten we op het juiste moment, dat was de beste keus. Maar ik snap niet waarom die tweede werd ingekort. Ik maakte duidelijk dat ik de mediums zo lang als het kon wilde vasthouden. Vervolgens switchten we vrij vroeg naar de harde band. Het is nu zaak uit te zoeken waarom we dat deden. Ik moest opnieuw naar binnen, want op de harde band had ik het ontzettend lastig." De Monegask denkt dat Ferrari antwoordde op de tweede pitstop van Max Verstappen. Hij vindt dat zijn team daar niet naar had moeten kijken en zijn eigen strategie had moeten volgen. "Ik weet vrij zeker dat het Max' eigen call was en hij ons op die manier onder druk wilde zetten", vervolgt Leclerc. "Ik denk niet dat we daarop hadden moeten reageren. Dat zorgde voor een sneeuwbaleffect. We verloren veel meer dan had gemoeten."

Door de strategische missers in Hongarije is het gat tussen Leclerc en Verstappen in de rijdersstand opgelopen naar 80 punten. De regerend wereldkampioen is nu de grote favoriet voor de F1-titel van 2022. De Ferrari-coureur stelt dat de Italianen niet eens meer naar het kampioenschap mogen kijken, maar zich eerst moeten focussen op het oplossen van de huidige problemen. "Als team is het zaak om te onderzoeken wat beter kan, anders gaat de titel wel heel lastig worden", gaat hij verder. "Een race als deze is frustrerend. We moeten over de gehele breedte beter worden. Voor mijn gevoel is er altijd wel iets aan de hand: betrouwbaarheidsproblemen, fouten en ga zo maar door. Het is zaak dat we een weekend beter samenbrengen. We gaan de komende tijd gebruiken om te resetten. Uiteraard gaan we analyseren, want dat is ontzettend belangrijk."

Video: Leclerc wordt op de harde band ingehaald door Verstappen