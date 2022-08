Lewis Hamilton startte de Grand Prix van Hongarije als zevende en lag binnen vijftien rondjes al op de vierde positie. Na zijn bandenwissel kwam de Brit weer als zevende de baan op, klom twee plekjes en lag lange tijd vijfde. De zevenvoudig wereldkampioen kwam na de tweede serie pitstops van de rijders voor hem kortstondig aan de leiding te liggen. In rondje 52 switchte Hamilton naar de zachte banden en dat bleek uiteindelijk een perfecte keuze. De Mercedes-coureur knokte zich langs Carlos Sainz voor de derde plek en verschalkte niet veel later zijn teamgenoot. Uiteindelijk kwam Hamilton als tweede, achter Max Verstappen, over de streep en pakte daarmee opnieuw een podium.

In de tweede stint was de Engelsman duidelijk sneller, maar waar kwam die snelheid ineens vandaan? "Ik heb geen idee", antwoordt Hamilton op de vraag van David Coulthard. "In de eerste stint was ik aan het worstelen. Ik twijfelde of ik de mannen voor me nog zou bijhalen, maar beetje bij beetje raakte ik steeds meer op m'n gemak met de balans. Daarnaast had ik ook nog eens een sterke start. Ik wil echt mijn team hiervoor bedanken. Zij gaan altijd door en geven nooit op. Het is voor ons zeer speciaal om twee keer met beide auto's op het podium te komen."

Ploegmaat Russell kwam als derde over de finish, wel nadat hij vanaf pole-position was gestart. "Voor George verliep het dus allemaal wat ongelukkiger", vervolgt Hamilton, die daarna meteen de blik op Red Bull Racing en Ferrari richt. "Die andere gasten hebben nog wel de overhand, maar we dichten het gat wel meer en meer. Het is geweldig om aan de zomerstop te beginnen met deze performance in het achterhoofd. Hopelijk komt er in de tweede seizoenshelft nog meer en kunnen we het gevecht met de jongens in de voorhoede aangaan."

Het Hongaarse Grand Prix-weekend werd vrijdag in snikhete omstandigheden afgetrapt. Daarin was Mercedes niet vooruit te branden. In het koelere weer op zaterdag kon Mercedes verrassen met een pole-position. Hamilton liet na afloop van de kwalificatie weten dat zonder het DRS-probleem een één-tweetje in de kwalificatie mogelijk was geweest. Tijdens de race lag de temperatuur opnieuw niet hoog en wederom kwam het Britse team goed uit de verf. Werkt dit in het voordeel van Mercedes?

"Ik denk wel dat koelere omstandigheden beter werken voor ons. Ik kan je alleen niet vertellen hoe dat precies komt, maar ik ben er blij mee", zegt de Brit, die dolgraag de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen nog had aangevallen. "Ik hoopte in de slotfase nog op regen om hem uit te dagen, maar uiteindelijk hadden we rondjes te weinig. De kwalificatie had door het DRS-probleem beter gekund, dan hadden we vandaag wellicht voor de zege kunnen gaan. Maar aan de andere kant ben ik erg blij met de twee tweede plaatsen. Dank aan alle fans en geniet van de zomer."

Video: Hamilton valt Sainz met succes aan