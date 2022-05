Sainz met nekpijn naar P3 in Miami: “Was absoluut niet makkelijk”

Het eerste Formule 1-weekend in Miami begon niet zoals gehoopt voor Carlos Sainz. Tijdens de tweede vrije training crashte hij hard in bocht 13, waarna hij bij bocht 14 in een betonnen muur klapte. Hij wist zich zaterdag knap te herstellen door achter teamgenoot Charles Leclerc de tweede tijd te rijden in de kwalificatie, maar op zondag verloor hij die positie al snel aan Max Verstappen. De Ferrari-coureur reed vervolgens vrijwel de hele race op de derde positie, die hij in de slotfase met hand en tand moest verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. Daar slaagde Sainz in, waardoor hij als nummer drie mee mocht naar het podium bij het Hard Rock Stadium.

De gevolgen van de crash op vrijdag waren op zondag echter nog duidelijk voelbaar. “Ik heb me wel eens beter gevoeld. Na de crash op vrijdag had ik bij de start van de race nog wat nekpijn, maar daar moest ik mee dealen”, gaf Sainz na afloop van de race ruiterlijk toe. Het intense gevecht met Perez in de slotfase hielp daar niet echt bij. “Ik heb me er doorheen geworsteld, vooral aan het einde met Checo achter mij op de mediums. Het was heel lastig om hem achter me te houden, maar het lukte om de podiumplek vast te houden. Dat is een prima resultaat.”

De omstandigheden op het Miami International Autodrome waren toch al niet eenvoudig. Het asfalt was glibberig naast de ideale lijn, terwijl de hoge temperaturen in combinatie met de hoge luchtvochtigheid de race tot een uitputtingsslag maakten. “Het was absoluut niet makkelijk”, zei Sainz met gevoel voor understatement over de omstandigheden tijdens de race. “Het was een zware race met de banden en deze hitte. De auto bewoog en gleed veel. Maar uiteindelijk hebben we denk ik gekregen wat we verdienden en dat is een prima derde plek. Daar kunnen we verder op bouwen.”

Met zijn derde plek in Miami komt Sainz in de WK-stand op 53 punten te staan. De Ferrari-coureur staat daarmee op de vijfde positie, achter klassementsleider en teamgenoot Leclerc, Verstappen, Perez en Mercedes-coureur George Russell.