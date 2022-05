Max Verstappen leek de touwtjes bijzonder strak in handen te hebben op het Miami International Autodrome. De Red Bull-coureur liep aan het eind van zijn stint op mediums uit op Charles Leclerc en kon dat gat op de harde band consolideren. De slotfase leek een walk in the park te worden, maar daar besloot een late safety car anders over. Na de herstart kon Leclerc de RB18 namelijk wél volgen en voerde hij de druk behoorlijk op. "Nou ja, we hebben het tot het einde spannend gehouden", grapte Verstappen, die onder druk overigens geen fout maakte.

"Die safety car aan het einde hielp ons natuurlijk niet, anders hadden we de race gewoon gecontroleerd uit kunnen rijden. Maar goed, dit maakte het wel spannend voor iedereen", zo blikt Verstappen voor de camera van Viaplay terug. Door de zenuwslopende slotfase was het contrast met de dominante vertoning in Imola groot, ook voor de man achter het stuur. "Deze was natuurlijk heel mooi, maar ook wel heel zwaar. Ik moet zeggen dat ik de ronden na vijftien rondjes al wel een beetje begon af te tellen. Het was fysiek echt zwaar, maar wel supermooi."

Het werd vooral zwaar door de late neutralisatie en doordat Ferrari na de herstart wél het tempo had. Het contrast tussen de ronden voor en na de safety car leek groot, maar is volgens Verstappen wel te verklaren. "Wij hebben de winst vandaag vooral op de medium-band behaald. Daarop hadden wij een betere pace dan Ferrari en daarop konden we een gat slaan. Op die harde band zat het heel dicht bij elkaar. Het was ook heel moeilijk om constant te zijn. Doordat het zo zwaar was, wil je ook niet te veel pushen en de laatste tien ronden in de problemen komen. Die eerste ronden na de safety car waren even lastig, maar toen de banden weer warm waren, ging het gewoon weer goed."

Het gevolg van 'gewoon weer goed' is Verstappens derde Grand Prix-zege van dit seizoen gebleken. Als je de sprintrace in Imola meetelt, blijft de statistiek nog altijd intact: iedere race die de regerend wereldkampioen dit jaar is gefinisht, heet hij weten te winnen. De achterstand in het kampioenschap op Leclerc is door de zege in Miami geslonken tot negentien punten.

