Alonso verliest punten GP van Miami na tweede tijdstraf

De Alpine F1-coureur had tijdens de wedstrijd al een tijdstraf van vijf seconden gekregen omdat hij tegen Pierre Gasly aan was gebotst. Als gevolg van die penalty zakte hij na de finish van de achtste naar de negende plek. Stalgenoot Esteban Ocon schoof een plekje op, waardoor er voor het team van Alpine geen punten verloren gingen.

Na afloop van de race kreeg de tweevoudig wereldkampioen echter nog een straf van vijf seconden, dit keer wegens leaving the track and gaining a lasting advantage tijdens de voorlaatste ronde van de Miami Grand Prix. Door deze tweede straf valt hij in de eindklassering terug naar de elfde plek. Williams-coureur Alexander Albon krijgt hierdoor de negende plek in handen en ziet zijn score dus verdubbelen, Aston Martin-rijder Lance Stroll klimt naar de tiende positie en erft het laatste punt.

Voordat zijn tweede tijdstraf bekend was gemaakt, zei Fernando Alonso over het incident met Gasly tegen onder andere Motorsport.com: “Ik had een langzame pitstop en verloor iets van vier seconden. Ik probeerde de tijd die ik op Gasly had verloren, daarna terug te winnen. Nadat ik er eenmaal in was geslaagd om het gat naar hem te dichten, was ik erg optimistisch met mijn inhaalpoging bij hem. Ik raakte Pierre en kreeg daar vijf seconden straf voor, die ik volledig verdiende. Want het was mijn fout, ik remde te laat. We waren bereid om de positie op de baan terug te geven, maar hij ging naar de pits. Daardoor moest ik die vijf strafseconden wel incasseren.”

Alonso bood na de race zijn excuses aan aan Gasly. “Ja, het was mijn schuld. Het is mij ook een paar keer overkomen. Mick spinde in Imola tegen mij aan en dat ruïneerde mijn race. Dit keer remde ik te laat en verpestte ik de race van Pierre. Ik vind dat erg sneu voor hem. Ik weet hoe het voelt. Het was niet zijn schuld. Het is rot om niet aan de finish te komen doordat iemand je van achter raakt.”