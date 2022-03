Sainz kritisch op de FIA: “Ze maakten er een zootje van”

Een crash van Nicholas Latifi zorgde zondag vroeg in de wedstrijd voor een safety car-situatie. Carlos Sainz Jr. kwam uit de pits en keerde vlakbij Sergio Perez terug op de baan. Op de safety car-lijn, het punt waar de volgorde van dat moment bepaald wordt, lag Sainz nipt voor op de Red Bull-coureur. Desondanks verloor de Madrileen de derde plek op dat moment toen Perez zijn RB18 ervoor gooide. Ondanks dat de televisiebeelden duidelijk aantoonden dat Sainz een voorsprong had, deed de FIA er minutenlang over om Perez te gebieden dat hij zijn plek moest teruggeven aan de Ferrari-man. Uiteindelijk gebeurde dat pas na de herstart waardoor Sainz geen kans kreeg om de latere racewinnaar Max Verstappen aan te vallen. Sainz en Perez verloren bij het wisselen van positie na de herstart nog behoorlijk wat tijd op de twee leiders.

En dus toonde Sainz, die uiteindelijk op de derde plek finishte, zich ontevreden in zijn gesprek met de schrijvende pers. “Het werd een zootje en volgens mij was dat helemaal niet nodig, we hebben maar liefst zes ronden achter de safety car gereden en Checo had voldoende kans om mij voorbij te laten. Dan hadden we een goede strijd kunnen voeren bij de herstart”, legt Sainz zijn onvrede uit. “Als George Russell mij had ingehaald, wat was er dan gebeurd? Zou Checo dan mij en Russell voorbij hebben gelaten? Dat zou voor hem ook oneerlijk geweest zijn. Of zou Checo zijn positie teruggegeven hebben aan Russell? Dan zou het voor mij heel oneerlijk zijn. Het zijn dit soort dingen waar we als sport beter naar moeten kijken, we moeten dit soort processen simpeler maken. Iedereen moet het begrijpen, ook voor coureurs is dat belangrijk. Dan hoeven we niet aan dit soort dingen te denken.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is het eens met zijn coureur en vindt dat de FIA-mensen te veel tijd nodig hadden om tot een beslissing te komen. “Het duurde lang voor het duidelijk was en de stewards uitspraak deden”, zegt Binotto. “Uiteindelijk kwam die beslissing pas toen de herstart al onderweg was en toen konden ze pas na de herstart van plek wisselen. Ik wil niemand de schuld in de schoenen schuiven, maar dit is wel zoiets waar het heel snel geregeld kan worden. Het was vrij eenvoudig. Het had anders gekund en ik denk dat het ook belangrijk was om het anders te doen. Het eerlijkste was om de posities voor de herstart te wisselen, dan zou iedereen bij de hervatting op de juiste plek gereden hebben.

Sainz denkt dat het onderwerp op de agenda moet staan in de besprekingen met de FIA. “Mij is een kans ontnomen om met Max te vechten”, stelt Sainz vast. “Het duurde heel lang, de FIA gaf ons geen toestemming. Het is duidelijk dat dit soort dingen sneller moeten, het kan efficiënter.”