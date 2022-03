De eerste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2022 werden gedomineerd door Ferrari en Red Bull. Tot op heden komt Mercedes flink tekort en moet het team vooral hopen op problemen bij de twee rivalen. George Russell finishte in Saudi-Arabië als vijfde, maar was naar eigen zeggen een seconde per ronde te langzaam. Dat heeft vooral te maken met porpoising, het stuiteren van de wagen door het nieuwe grondeffect.

“De race pace hebben we beter onder de knie dan de kwalificatiesnelheid, maar de problemen zijn er continu: met veel brandstof, met weinig brandstof. En dat kost ons tijd”, erkent de Brit. “We eindigden op dertig seconden, en dat was zo’n dertig ronden na de safety car. Dat gat is er ook in de kwalificatie.” Het probleem met porpoising wordt volgens Russell door meerdere variabelen veroorzaakt, waardoor het niet gemakkelijk is om een oplossing te vinden: “De mechanische stijfheid van de auto, de stijfheid van de vloeren, het ontwerp van de vloeren, bandendruk, motorinstellingen… Hoe harder je gaat, hoe erger het wordt. Dat maakt de kwalificatie zo lastig wanneer we met vol vermogen rijden. We bevinden ons nog in een leerproces, daarom is het verre van optimaal. Maar als we porpoising oplossen, dan hebben we 99 procent van onze problemen verholpen.”

Grote stap als porpoising verholpen is

De nieuwkomer bij Mercedes erkent dat hij geen flauw idee heeft hoe lang het nog gaat duren voordat het team de problemen opgelost heeft: “We proberen de auto om deze problemen heen verder te ontwikkelen, maar we moeten het onderliggende euvel ook verhelpen. Deze auto’s presteren het beste bij een lage rijhoogte. Wij komen gewoon totaal niet in de buurt van de rijhoogten van onze concurrenten. Qua tijdlijn, heb ik geen flauw idee. We maken babystapjes, maar we kunnen de geheime formule nog niet vinden. Als dat lukt, maken we ineens een grote stap. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”