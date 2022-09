Het seizoen van 2017 verliep niet al te goed voor Max Verstappen. Op een paar goede dagen na ging het, zeker in de eerste seizoenshelft, regelmatig mis. In Bahrein crashte Verstappen door een remprobleem. In Spanje ging hij er in de eerste bocht af met Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen, zonder dat hem enige schuld trof. Hetzelfde gebeurde in Oostenrijk, toen Daniil Kvyat de veroorzaker was.

Verder waren er motorgerelateerde uitvalbeurten in Canada, Azerbeidzjan en na de zomerstop in België. In Hongarije had hij ook nog eens een aanvaring met teamgenoot Daniel Ricciardo, al was dit wel zijn eigen schuld. Overwinningen zaten er overigens sowieso nauwelijks in, omdat de Ferrari’s en de Mercedessen op de meeste banen echt te ver voor lagen.

Chaos bij start

In Singapore leek Verstappen eindelijk de auto te hebben om te kunnen winnen. Hij kwalificeerde zich als tweede en op racesnelheid leek hij de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, die als eerste en vierde starten, te kunnen verslaan. Zeker omdat het ook nog eens nat was. Het liep echter anders. Raikkonen had een wereldstart en kwam naast de Nederlander. Vettel sneed de beide heren van de andere kant af. Het resultaat: de heren raakten elkaar, alle drie DNF en ondertussen namen ze Fernando Alonso mee, die ook uit kon stappen. Deze crash verziekte natuurlijk de dag van Verstappen, die al zo lang wachtte op een succes, maar het bleek ook een keerpunt te zijn in de titelstrijd tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.

Later in het seizoen viel alles alsnog op zijn plek voor Verstappen. In Maleisië en Mexico won hij de races en zo nam hij nog sportief revanche voor alles wat eerder misging. De crash in Singapore blijft bij veel mensen in het geheugen gegrift. Bekijk bovenaan deze pagina de iconische beelden van de drie rijders vooraan die er nog voor de eerste bocht samen af stuiterden.