Lewis Hamilton vocht zich op het Jeddah Corniche Circuit naar voren nadat hij de Grand Prix als vijftiende begon. Halverwege de race kwam de Brit op plek zes te liggen omdat hij een bandenwissel tijdens de neutralisatie oversloeg. Door de uitvalbeurten van Fernando Alonso en Daniel Ricciardo werd er een virtual safety car in het leven geroepen. Op dat moment reed Hamilton net voorbij de ingang van de pits, die vervolgens flink baalde op de radio. Uiteindelijk werd de pits gesloten, omdat de uitgevallen wagens voor de ingang stonden. Dit hield in dat de Mercedes-coureur moest wachten tot het einde van de virtual safety car.

Na zijn eerste en enige stop reed Hamilton op de twaalfde positie en met nieuwe medium banden kwam de Engelsman uiteindelijk als tiende over de meet. Volgens Hamilton schort het bij de W13 nog aan tempo om verder naar voren te komen, laat staan om de voorhoede uit te dagen. In zijn poging progressie te boeken probeerde Hamilton eerder in het weekend diverse afstellingen uit, maar uiteindelijk kwam de Mercedes-auto qua grip en performance alsnog tekort op Ferrari en Red Bull.

"Op dit moment vechten we niet voor de hogere posities, we staan nog ver af van de jongens aan kop en hebben nog veel werk te doen. Het voelt als een groot gat. We hebben meer grip en meer vermogen nodig", stelt Hamilton vast, die positief vervolgt. "Het eindresultaat was dan niet geweldig, de race ging echt goed. Ik voelde me relatief sterk op de harde band. Ik kon George bijhouden en ik klokte een aantal fatsoenlijke tijden en reed daarbij een aardig tempo. Dit ondanks de leeftijd van de banden en de strategie aan het einde. Ik weet niet of het aan onze strategie lag of aan de virtual safety car, maar we verloren daar zoveel. Het is zaak hard te blijven werken en vechten, dat is het enige wat we nu kunnen doen."

Russell en Hamilton zitten op één lijn

Hamilton laat ook weten dat porpoising hem niet hinderde tijdens de Grand Prix. Dit kwam mede door een betere afstelling en rijhoogte van de W13. Desondanks blijft de Mercedes op snelheid nog achter en kon daarom de Haas van Kevin Magnussen niet bijhalen in de slotfase van de race. "Ik weet niet of er één enkele oplossing is, of dat daar meer voor nodig is. Ik heb ook geen idee hoeveel drag wij hebben in vergelijking met anderen. Het voelt in ieder geval als heel veel."

Teamgenoot George Russell deelt de mening van Hamilton. De jonge Brit vertrok de race als zesde en sloeg in rondje drie toe bij Alpine-coureur Esteban Ocon. Russell kwam daardoor op de vijfde stek te liggen en reed vervolgens een eenzame race. Van tevoren liet hij al weten dat de vijfde positie het maximaal haalbare was en uiteindelijk kwam Russell op die plek over de meet.

"Qua balans hebben we gemaximaliseerd. We weten waar het aan schort en dat is een tekort aan downforce", steekt Russell van wal. "Toen ik volgas reed, was ik zeer blij met de performance. Ik kon dit goed managen en deed mijn best om na de herstart de Red Bull bij te houden. Ik probeerde van alles om in de DRS-zone te geraken. Al met al staan we een seconde achter. We hebben nog veel werk te doen en data te bestuderen, maar iedereen weet waar we kunnen verbeteren."