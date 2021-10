Sainz bevestigt lezing Norris: F1-auto’s 2022 voelen behoorlijk anders

De Formule 1 introduceert in 2022 een gloednieuw reglement, bedoeld om de spanning in de sport naar een hoger plan te tillen. De wagens maken gebruik van grondeffect, waardoor het gemakkelijker moet zijn om elkaar te volgen. Dat moet dan weer resulteren in meer inhaalacties en dus spektakel. De teams werken achter de schermen met man en macht aan de nieuwe auto’s, maar de modellen zijn al ingevoerd in de simulators. McLaren-coureur Lando Norris stelde recentelijk in een interview met Motorsport.com: “Het is echt een totaal andere auto om mee te rijden, het is in zekere zin niet zo leuk als de auto van dit seizoen.”

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft in de sim ook al heel wat kilometers gemaakt met de 2022-bolide. De Spanjaard deelt de mening van Norris, zo zei hij tegen Motorsport.com: “Dit is de vraag voor de 1 miljoen dollar in de paddock. We weten hoe onze wagen voelt. Onderling tussen de rijders gaat het van ‘Hoe voelt de jouwe?’. Ik denk dat er in de paddock een tendens begint te ontstaan. Dat we allemaal inzien dat het behoorlijk anders is, heel anders dan hoe de auto nu voelt.”

Het rijgedrag van de nieuwe wagens is door de veranderde aerodynamica met name in de bochten heel anders. Sainz: “Het wordt een grote verandering. Misschien dat we onderling al een beetje beginnen te accepteren dat het een flinke verandering is. De geruchten in de paddock gaan ook die kant op, zonder je iets te vertellen over de auto, want daar kan ik uiteraard niet over praten.”

Ferrari ziet nieuwe F1-reglementen als goede kans

De Spanjaard werkt al sinds begin dit jaar in de sim aan de wagen van 2022. Ferrari zet alles op alles om komend jaar sterk voor de dag te komen: “Ik rij er al sinds januari of februari mee. De laatste keer was vorige week. Ook na elke Pirelli-bandentest die we dit jaar gedaan hebben, zijn we in de simulator gegaan en het bandenmodel onder handen genomen. Er wordt hard gewerkt aan dit 2022-project, de hele fabriek werkt er zo hard mogelijk aan. Het is volgas en wij bij Ferrari zien dit als een goede kans. Zijn we in staat om te winnen? Dat is een andere vraag. Maar de wil en de intentie ontbreekt zeker niet.”