Officieel: F1 zet vanaf 2021 in op grondeffect en budgetplafond

De Formule 1 heeft de technische, sportieve en financiële reglementen voor het seizoen 2021 goedgekeurd en gepresenteerd. Tijdens een speciaal belegde persconferentie in Austin maakten FIA-president Jean Todt - via videoverbinding - samen met F1 CEO Chase Carey, F1 sportief directeur Ross Brawn en FIA head of single-seater technical matters Nikolas Tombazis de plannen bekend. Veel draait om een meer futuristische look van de wagens en de plannen om de races spannender te maken.

De nieuwe F1-reglementen verklaard:

De Formule 1-eigenaren lieten afgelopen zomer al weten veel heil te zien in het grondeffect. Ondanks dat er op details nog wel iets aan te schaven viel, is dat idee overeind gebleven en na stemming van het WMSC als hét speerpunt voor 2021 uit de bus gekomen. In Austin werd bevestigd dat de auto's vanaf dat jaar aerodynamisch danig worden versimpeld. Downforce wordt dan zoals verwacht niet meer hoofdzakelijk gegenereerd met vleugels en vernuftige toepassingen in het bargeboard-gedeelte. Dit omdat de afgelopen jaren is gebleken dat zo'n aanpak in theorie (en dus in vrije lucht) goed werkt, maar funest blijkt voor langdurige wiel-aan-wiel gevechten tijdens races, vooral door de gevoeligheid voor vuile lucht.

Het grondeffect moet daar korte metten mee maken. Downforce moet vanaf 2021 grotendeels onder de eigen auto worden gecreëerd, waardoor een F1-bolide minder last krijgt van voorgangers. Een reeks venturi-tunnels voedt vanaf dat seizoen een zogenaamde twin diffuser, die een groot deel van de neerwaartse druk moet genereren. Hierdoor zou het downforceverlies achter een andere auto slechts 10 procent bedragen, waar momenteel nog zo'n 45 procent aan downforce wordt ingeboet. Het verschil tussen theorie (het rijden in vrije lucht) en praktijk (het vechten in vuile lucht) moet met andere woorden veel minder groot worden dan in de huidige situatie.

Het klinkt als louter goed nieuws, maar niet alle teams tonen zich laaiend enthousiast. Dit komt doordat aerodynamici en ontwerpers vanaf 2021 ernstig worden beperkt. Juist doordat het grondeffect doorslaggevend wordt, gaat men de voorvleugels en bargeboards behoorlijk aanpakken.

Daarnaast wil de Formule 1 meer onderdelen standaardiseren. Dit betekent voor teams en bovenal mannen als Adrian Newey minder vrijheid om hun stempel op nieuwe creaties te drukken. De Britse Red Bull-ontwerper liet zich in een eerder stadium al cynisch uit over de plannen. "Waarom kopen we dan niet allemaal een Dallara? Dan is het toch ook opgelost?, verkondigde hij tegenover Motorsport.com. Ontwerpers hebben met dergelijke klaagzangen nu grotendeels bakzeil gehaald. Ook in de definitieve plannen is de aerodynamische vrijheid minder groot en is er sprake van meer standaardisering dan voorheen.

Budgetplafond voor enigszins gelijkwaardig speelveld

Naast het grondeffect vormt het eerder overeengekomen budgetplafond een tweede speerpunt van de 2021-regels, zo blijkt uit de eveneens goedgekeurde financiële reglementen. Door de immense verschillen tussen de drie topteams en alles daarachter - door sommigen al de Formule 1B genoemd - ziet de Formule 1 noodzaak om de teams kunstmatig dichter bij elkaar te brengen. Dit zal vanaf 2021 gebeuren middels een budgetplafond van 175 miljoen dollar, overigens zonder de salarissen voor coureurs, marketingkosten en kosten gerelateerd aan motoren meegeteld. Aangezien enkele topteams momenteel - naar schatting - meer dan 200 miljoen dollar uitgeven aan elementen die onder het budgetplafond vallen, betekent dit plan een reductie van de uitgaven. Hierdoor zouden de verschillen met teams met een kleinere beurs minder groot moeten worden.

Toch krijgt dit plan de handen ook niet bepaald op elkaar, eigenlijk is geen enkel team echt tevreden met het besluit. Het is bovenal een goedgekeurd compromis, waarin alle wensen een beetje tot uiting komen. Zo wilden nagenoeg alle teams het budgetplafond lager leggen, op minder dan 150 miljoen dollar. Dat feest ging dankzij Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing, niet geheel toevallig de drie 'big spenders', echter niet door. Een tweede bezwaar blijft dat het budgetplafond volgens velen te laat komt. Aangezien de invoering nu samenvalt met de technische reglementen, kunnen de grote drie teams in 2020 alsnog enorm investeren in de ontwikkeling van hun 2021-auto. Hierdoor zullen de verschillen in Melbourne, aan het begin van 2021 dus, nog steeds immens zijn. Onder meer Christian Horner en Toto Wolff gaven al toe dat de F1 het budgetplafond, voor een daadwerkelijk effect, een jaar voor de technische reglementen had moeten invoeren.

Met deze stemming en de bijbehorende presentatie zijn drie van de vijf elementen dichtgespijkerd, te weten de financiële, technische en sportieve reglementen voor 2021. Het nieuwe Concorde Agreement, dat bestuurlijke aanpassingen en de verdeling van inkomsten onder de teams bevat, maakte nog geen onderdeel uit van de stemming. Voor overeenstemming op die vlakken is nog meer tijd nodig.

Verandering aan raceweekend

Ook worden wat kleine maar significante veranderingen aan de opzet van een raceweekend doorgevoerd. De persconferentie verplaatst van donderdag naar vrijdag. Vanaf VT3 moeten de auto's in parc fermé-condities (met andere woorden: in racetrim) blijven. Tevens moeten de wagens vanaf de derde training terug naar de 'referentiespecificatie' zoals de wagen voorafgaand aan VT1 naar de technische keuring is gegaan. Bodywork dat in de vrijdagtrainingen getest is, mag dus niet langer op de wagen zitten. Bovendien moeten alle teams minimaal twee trainingen per jaar een coureur met minder dan twee Grands Prix achter de naam inzetten om de jeugd een kans te geven.

Analyse: Het grondeffect als oplossing van het inhaalprobleem?