F1 wil af van stroperige besluitvorming, structuur op de schop

In de huidige structuur spelen de F1 Strategy Group en de F1 Commission een grote rol. Dit betekent concreet dat reglementswijzigingen en andere ingrijpende voorstellen eerst door de Strategy Group moeten, waarvoor in sommige gevallen unanimiteit nodig is. In deze strategische groep zitten afgevaardigden van de FIA en F1 als ook van Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes en Williams. Daarnaast is er nog één extra plekje gereserveerd voor het team met de hoogste notering in het constructeurskampioenschap van het voorgaande jaar, in dit geval Renault.

Ieder van de genoemde teams heeft één stem. De overige teams kunnen bijeenkomsten van de Strategy Group wel bijwonen, maar dan zonder stemrecht. De F1 en FIA hebben zelf overigens zes stemmen in deze opzet. Als ideeën deze eerste fase overleven, belanden ze in de F1 Commission. Daarin zijn naast alle teams ook andere partijen, zoals promotors van de races, vertegenwoordigd.

Juist doordat er zo veel partijen meepraten en iedereen zijn of haar invloed probeert aan te wenden, verloopt de besluitvorming op grote thema's vaak stroperig. De Formule 1 wil dit vanaf 2021 veranderen door de complexe structuur te vervangen door een meer overzichtelijke variant. Het plan bestaat om beide bestaande organisaties te vervangen door één groep met dertig leden. Zij zouden vanaf 2021 verantwoordelijk moeten worden voor zaken als nieuwe reglementen. Ieder team zal daarin één stem krijgen, waardoor er nog tien stemmen voor de FIA en tien stemmen voor de F1 overblijven. Unanimiteit is daarvoor niet meer nodig, een ruime meerderheid van 28 van de dertig stemmen is voldoende om een voorstel erdoor te krijgen. Ideeën voor een volgend seizoen kunnen zelfs al met 25 stemmen worden goedgekeurd. Dit voorstel voor een nieuwe structuur moet op zichzelf overigens nog wel worden geratificeerd.

Het stroperige proces in de praktijk: de strijd om 2021-regels

Met medewerking van Scott Mitchell