Abiteboul: "F1 moet kijken naar regels over illegale rijdershulp"

Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg werden uit de uitslag van de Grand Prix van Japan geschrapt omdat het remsysteem van hun Renault tegen de sportieve regels van de Formule 1 inging, hoewel de RS19 op zich wel door de technische keuring raakte. De twee rijders verloren hun resultaat en bijhorende punten in Suzuka omdat hun rembalans automatisch werd bijgesteld zonder dat ze dat zelf moesten doen in de cockpit. In Artikel 27.1 van de sportieve code staat echter dat “de rijder de wagen alleen en zonder hulp moet besturen”.

Abiteboul vindt die regels veel te vaag en subjectief. De huidige Formule 1-wagens hebben reeds talloze systemen die het leven van de rijder makkelijker maken, zo vindt de Fransman. Hij aanvaardt de bestraffing, maar hoopt dat er bij de grootschalige regelwijzigingen voor 2021 iets kan gedaan worden aan het bewuste artikel.

“Misschien moeten we in 2021 de kans aangrijpen om dat artikel te moderniseren, want volgens mij is dat artikel niet meer geschikt voor de moderne F1-wagen. Als we in een wereld leven gebaseerd op speculatie en verbeelding, dan kan je een claim indienen tegen een bepaald team en proberen om toegang te krijgen tot hun intellectuele eigendommen. Daarmee schep je een gevaarlijk precedent. Ik denk nu ook al aan de financiële reglementen, waar allerlei claims kunnen ingediend worden door teams die het op een ander team gemunt hebben.”

Abiteboul wil ook de discussie aangaan wat als hulpmiddel wordt beschouwd en wat niet, maar doet dat liever zonder in beroep te gaan tegen de straf. “Ik voer dat debat liever met jullie in de media dan in een hof van beroep. Ik wil me ook concentreren op mijn eigen bedrijf. Onze processen zullen iets sterker moeten zijn, zodat we zeker weten of iets de legale tests doorstaat of niet."

De diskwalificatie van Renault kwam er na een klacht van Racing Point, dat op de hoogte raakte van het bestaan van de automatische rembalans dankzij een voormalige werknemer van Renault die nu voor Racing Point actief is. Het betreft namelijk geen nieuw systeem, maar een dat al sinds Spa 2015 bestaat.

Racing Point wilde het systeem zelf ook gebruiken en vroeg de FIA of dat mocht. De FIA gaf een negatief antwoord en daardoor besloot Racing Point om protest aan te tekenen. “Het team dat het verzoek heeft gemaakt en daar een negatief antwoord op heeft gekregen, kan de FIA nu vragen om daar een technische richtlijn over op te stellen”, aldus Abiteboul. “Wat ze trouwens niet gedaan hebben. Of ze kunnen de FIA vragen om specifiek een bepaald team te bekijken als er wordt gespeculeerd dat we datzelfde systeem gebruiken, wat ze niet hebben gedaan. Wat ze wel hebben gedaan is een protest ingediend bij een wedstrijd om ons te laten diskwalificeren. Dat is een compleet ander proces", laakt hij de aanpak van Racing Point.

De diskwalificatie van Renault uitgelegd: