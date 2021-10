Sinds hij in 2020 zijn debuut maakte in de Formule 1 vormt Nicholas Latifi bij Williams een rijderspaar met George Russell. Volgend jaar komt die samenwerking na twee jaar echter ten einde. Daar waar Latifi nog een jaartje aanblijft bij de renstal uit Grove, krijgt Russell promotie naar het fabrieksteam van Mercedes. Zijn plek binnen Williams wordt overgenomen door Alex Albon, die na een jaar aan de zijlijn terugkeert in de Formule 1.

Daar waar Latifi in zijn debuutseizoen niet bepaald een sterke indruk achterliet, heeft hij zijn reputatie weten op te vijzelen door in 2021 heel behoorlijk te presteren. Af en toe slaagde hij er ook in om de hoog aangeschreven Russell te verslaan in de races. De samenwerking met de Brit was volgens Latifi ook erg nuttig voor hem, omdat hij een goed referentiepunt was en hij ook veel van zijn teamgenoot kon leren.

“Natuurlijk denk ik dat George een geweldige referentie was om te hebben. Hij is iemand die negen van de tien keer, of zelfs negenenhalf van de tien keer, heel dicht komt bij het maximale uit de auto halen, vooral in de kwalificatie”, vertelde Latifi. “Daarmee wil ik niet zeggen dat ik denk dat mijn nieuwe teamgenoot niet in staat is om hetzelfde te doen, maar ik denk dat die referentie heel sterk was. Het was dan ook goed voor mij om van te leren, vooral omdat ik net als hij vroeg in mijn carrière zit. Maar het is zeker fijn om die referentie te hebben en het is absoluut goed als je hem kan pushen en soms sneller bent. Maar als het andersom is, dan leer je en versnel je de leercurve.”

Hoop putten uit betere snelheid Williams

Vlak voor de zomerstop begon Latifi in Hongarije aan een reeks sterke optredens. Aldaar scoorde hij met de zevende plek zijn eerste punten in de Formule 1, waarna hij ook in België punten behaalde. In Turkije volgde echter een frustrerend weekend, waarbij hij al na Q1 klaar was en in de race geen potten kon breken na een spin. Toch is er geen wanhoop bij Latifi na het matige optreden, vooral omdat de snelheid van Williams gedurende het weekend opnieuw niet onaardig was.

“Het momentum komt eigenlijk voort uit de snelheid, en niet zozeer de resultaten en de uitkomst. Ik denk dat de snelheid er nog steeds was in de kwalificatie en ik denk dat de race pace heel sterk was. Ik had gemakkelijk in Q2 gestaan als we een ronde reden in de laatste drie minuten. De uitkomst is er niet, maar de snelheid en het momentum zijn er nog steeds. Dat is waar ik me op moet focussen, dat ik daarmee doorga.”