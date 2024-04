Sainz: Zonder Ferrari-updates gaat Red Bull veel F1-zeges pakken

"Ik hoop het, dat is het plan", antwoordt Carlos Sainz op de vraag of de Ferrari-upgrades in Imola gaan helpen. De Scuderia was nog ijzersterk in Australië, maar viel op circuits als Suzuka en Shanghai wat terug in de rangorde. "Laten we zien of het ook daadwerkelijk werkt", vervolgt hij over de geplande upgrades van Ferrari. "Ik hoop dat we het leven van Red Bull wat lastiger kunnen maken. Zo niet, dan gaan ze er dit seizoen opnieuw met veel zeges vandoor", vreest de 29-jarige Spanjaard.

Sainz moest na een rommelige kwalificatie - waarin hij crashte en zijn weg kon vervolgen - van de zevende plaats beginnen in China. Mede door de moeizame race van Oscar Piastri en het terugzakken van Fernando Alonso in de slotfase kwam hij als vijfde over de meet. Met het oog op de updates stelt Sainz dat de SF-24 met name in de lange doordraaiers tekortschiet. "Ik had met name moeite met de voorbanden. Ik onderstuurde enorm in de langzame bochten", verklaart de nummer vier in het kampioenschap. "We moesten heel veel van de kerbstones gebruiken om in te sturen en op sommige plekken moest ik op onnatuurlijke wijze rijden. Als je naar de onboard kijkt, zie je dat het een beetje wild was en op sommige plekken ging ik door het zand en gras. Het was vrij bizar hoeveel we worstelden vandaag."

Toch zag Sainz het moeizame weekend in China wel al aankomen. "Toen ik naar de lay-out van het circuit keek en de auto in de simulator bestuurde, voelde ik het wel aankomen dat het een lastig weekend zou worden door de karakteristieken van onze auto. We hebben duidelijk wat upgrades nodig als we wat competitiever willen zijn in dit soort lange doordraaiers."

Beter platform

Het is daarom volgens Sainz voor bepaalde circuits nodig dat Ferrari met updates komt. "Op circuits als Australië staan we er beter voor, maar er zullen circuits zijn waar Red Bull hoe dan ook een duidelijke voorsprong zal hebben en waar McLaren sterker zal zijn. Dan zullen er circuits als Australië zijn waar we er bij kunnen zitten. Het hangt dus heel erg van het circuit af. Maar het is duidelijk dat als we sterker willen zijn op een circuit als China, dat we een beter platform nodig hebben.

Nu gaat de focus naar de Grand Prix van Miami, waar Sainz vorig jaar de vijfde plaats veroverde. Of die race beter zal zijn voor Ferrari dan China? "Ik denk het. Ik bedoel, ik heb daar een beter gevoel dan hier. Het wordt niet [zoals] Australië, maar ik denk dat Miami ons wel beter moet liggen."