Waarom Verstappen geen nachtmerries krijgt als hij naast F1-titel grijpt

Max Verstappen vecht anno 2021 voor zijn eerste wereldtitel op het allerhoogste niveau. De Nederlander koestert een voorsprong van zes punten op Lewis Hamilton en werkt dit jaar een ijzersterke jaargang af. De blik is logischerwijs op het kampioenschap gericht, ook al omdat dit het ultieme doel is dat Max en vader Jos Verstappen vanaf de kartdagen voor ogen hadden. Des te opvallender klinkt het uit de mond van de huidige WK-leider dat een tweede plek geen wereld van verschil zou maken.

"Om eerlijk te zijn: voor sommigen snap ik best dat het hun leven wel verandert hoor, maar voor mij is dat niet zo. En daar bedoel ik mee dat het niet verandert hoe in mijn leven leef en ook niet wat ik hierna zal doen", zo verduidelijkt Verstappen in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Bovendien zie ik heel veel coureurs en mensen die geen wereldkampioenschap hebben gewonnen en die nog steeds heel gelukkig zijn. Ik ben namelijk van mening dat alle dingen die op het circuit gebeuren je persoonlijke leven niet moeten beïnvloeden."

Nog belangrijkere dingen in het leven dan F1

Het maakt dat Verstappen er tamelijk nuchter in staat en dat het naar eigen zegge geen trucje is om de druk ietwat af te houden. "Als ik nooit een kampioenschap win, dan zou ik daardoor geen ongelukkig of verdrietig persoon worden. Voor mij is de Formule 1 één onderdeel van mijn leven, maar is het allerbelangrijkste wat er buiten de Formule 1 gebeurt. Misschien weten sommige mensen niet hoe ze daarmee om moeten gaan, maar voor mij zal een titel mijn leven niet veranderen. Als ik geen kampioen word, zal ik daar 's nachts zeker niet wakker van liggen of nachtmerries van krijgen", lacht hij tijdens het door ExxonMobil georganiseerde gesprek.

De nuchterheid van Verstappen moet echter niet worden verward met onverschilligheid. Dat een wereldtitel geen levensveranderende betekenis voor hem zal hebben, betekent immers niet dat hij er niet alles aan zal doen om die heilige graal te pakken. "Het is natuurlijk wel mijn doel en ik zal altijd alles geven om zo goed mogelijk te presteren. Als ik later kan zeggen 'ik heb het wereldkampioenschap gewonnen' dan is dat natuurlijk geweldig en ook iets waar je van droomt. Maar als het om voor de hand liggende redenen niet lukt - bijvoorbeeld omdat je niet het juiste pakket had of veel pech hebt gehad - dan is dat eenmaal zo. Dat bedoel ik vooral."

